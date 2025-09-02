Close Menu
    চীনে ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করলো বিএনপি’র নেতা কর্মীরা

    চীন প্রতিনিধি »

    বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র বৃহত্তর চীন শাখার উদ্যোগে ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। ১লা সেপ্টেম্বর গুয়াংজু ও শেনজেন শহরে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

    অনুষ্ঠানটি ছিল, দেশের গৌরবময় ইতিহাস, গণতন্ত্রের সংগ্রাম এবং দলের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা ও সংহতি প্রকাশের মঞ্চ।

    চীন বিএনপির নেতা আসিফ হক রুপু এর সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন চীন বিএনপির নেতা সাখাওয়াত হোসেন কানন।

    আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দলের চীন শাখার নেতা শেখ মাহবুবুর রশীদ, ওয়ালী উল্লাহ, এস এম আল-আমিন, হাসমত আলী মৃধা জেমস, সালাউদ্দিন রিক্তা, মনোয়ার বায়েজীদ, মো: রোমান, জসিম উদ্দিন, খোরশেদ আলম অপু, মো: রাসেল সহ আরো অনেকে।

    উপস্থিত নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় বিএনপির অবদান স্মরণ করেন এবং চীনে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের মধ্যে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও, তারা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা নিয়েও মতবিনিময় করেন।

    উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনের মাধ্যমে চীনে বসবাসরত বাংলাদেশিরা দেশের প্রতি তাদের অঙ্গীকার ও ভালবাসা পুনর্ব্যক্ত করেন।

    দেশটিতে বসবাসরত শতাধিকেরও বেশি বাংলাদেশি এবং বিএনপি’র ও এর অংঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

