আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ৫০০

আফগানিস্তানে ৬ মাত্রার শক্তিশালী ও ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০০ জনে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দেশটির রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারক রেডিও টেলিভিশন আফগানিস্তান (আরটিএ) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর আল জাজিরার
প্রতিবেদনে বলা হয়, ভূমিকম্পে কমপক্ষে ৫০০ জন নিহত এবং এক হাজার জন আহত হয়েছেন। ভূকম্পনের কারণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে একাধিক গ্রাম। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শরাফাত জামান এক বিবৃতিতে বলেন, ‘অনিশ্চিত প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে একটি গ্রামের প্রায় ৩০ জন নিহত হয়েছেন, তবে এখনও পর্যন্ত হতাহতের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। তিনটি গ্রামে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।’
এই ভূমিকম্পটি বিশেষভাবে ভয়াবহ ছিল কারণ এটি মাত্র ৫ মাইল গভীরতায় আঘাত হানে, এমনকি মাঝারি মাত্রার ক্ষেত্রেও এটি আরও ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাকিস্তান সীমান্তবর্তী কুনার প্রদেশের নোরগাল জেলা। তালেবান সরকার জানিয়েছে, কুনারে শত শত মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে।
এটি একটি প্রত্যন্ত, পাহাড়ি অঞ্চল। গ্রামগুলো পুরো এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং এর মধ্যে কিছু এলাকায় কেবল হেলিকপ্টার দিয়েই যাতায়াত করা সম্ভব। ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি বিবেচনায় সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর আহতদের নাঙ্গারহার বিমানবন্দরে পরিবহনের জন্য হেলিকপ্টার মোতায়েন করেছে তালেবান সরকার। বিমানবন্দর থেকে, আহতদের চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে করে আঞ্চলিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হচ্ছে। বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের দুর্যোগ মোকাবেলায় যুক্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে আফগান সরকার।
যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় রোববার রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে ভূমিকম্প হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৮ কিলোমিটার গভীরে। এরপর থেকে অন্তত আরও তিনটি কম্পন অনুভূত হয়। সেগুলোর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৫ থেকে ৫ দশমিক ২-এর মধ্যে।