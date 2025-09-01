Close Menu
    ভিসা নিয়ে কঠোর বার্তা মা‌র্কিন দূতাবাসের

    মা‌র্কিন দূতাবাস
    মা‌র্কিন দূতাবাস

    ভিসা জালিয়াতিতে জড়িতদের কঠোর বার্তা দিয়েছেন ঢাকাস্থ মা‌র্কিন দূতাবাস। সোমবার (১ সে‌প্টেম্বর) ঢাকাস্থ মা‌র্কিন দূতাবাস তা‌দের ফেসবু‌কে ভিসা সংক্রান্ত বার্তায় ভিসা জালিয়াতিতে জড়িতদের আজীবনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে বলে এ কথা জানায়।

    বার্তায় উ‌ল্লেখ করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে ভিসা জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করবে।

    যারা ভিসা জালিয়াতিতে জড়িত, তাদের আজীবনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে। একটি দেশের যদি সুরক্ষিত সীমান্ত না থাকে, তাহলে সেটি আর জাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারে না।

    যারা ভিসা জালিয়াতিতে অংশ নেয় বা অবৈধ অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে আনে ও আশ্রয় দেয়, তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হবে।

