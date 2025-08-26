ট্রাম্পের প্রস্তাব মানতে রাজি হয়েছে রাশিয়া: জেডি ভান্স

কিয়েভে পুতুল সরকার বসানো যাবে না, বুঝতে পেরেছে রাশিয়া। ট্রাম্প-পুটিন বৈঠকের পর দাবি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের।
আলাস্কায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। এরপর ওয়াশিংটনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপের নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে ট্রাম্পের।
সেই বৈঠকের পর এবার মুখ খুললেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। একটি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় ভান্স বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট পুটিন বেশ কিছু আশ্বাস দিয়েছেন। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ভান্সের দাবি, রাশিয়া বুঝতে পেরেছে, তারা ইউক্রেনে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার পথে হাঁটতে পারবে না। শুধু তা-ই নয়, তারা বুঝতে পেরেছে, ইউক্রেনকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়া হবে। প্রকাশ্যে এবিষয়ে মন্তব্য না করলেও মস্কো এই বিষয়টি মানতে রাজি বলেই ভান্সের বক্তব্য।
যদিও আলাস্কা বৈঠকের পর এখনো পর্যন্ত ইউক্রেন যুদ্ধ যুদ্ধঘোষণা হয়নি। অনেকেই মনে করেছিলেন, ট্রাম্প-পুটিন বৈঠকের পর প্রাথমিকভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হবে।
বন্দি প্রত্যার্পণ
যুদ্ধবিরতি ঘোষণা না হলেও রোববার মস্কো এবং কিয়েভের মধ্যে বন্দি প্রত্যার্পণ হয়েছে। রাশিয়া জানিয়েছে, ১৪৬ জন রাশিয়ার সেনাকে প্রত্যার্পণ করেছে ইউক্রেন। একইসঙ্গে সমসংখ্যক ইউক্রেনের সেনাকেও রাশিয়া মুক্তি দিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।
ইউক্রেন অবশ্য কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ করেনি। তবে তারা বন্দি প্রত্যার্পণের বিষয়টি স্বীকার করেছে। রাশিয়া জানিয়েছে, বন্দিদের মধ্যে আটজন বেসামরিক ব্যক্তি আছেন। যাদের কুরস্ক অঞ্চল থেকে আটক করা হয়েছিল। ইউক্রেন এবিষয়েও কোনো মন্তব্য করেনি।
তবে ইউক্রেনের দুই গুরুত্বপূর্ণ বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে রাশিয়া। ২০২২ সালে ইউক্রেনের সাংবাদিক দিমিত্রো খিলিউককে কার্যত অপহরণ করে রাশিয়া। এছাড়াও আটক করা হয়েছিল খেরসনের মেয়র ভলোদিমির মাইকোলায়েঙ্কোকে। রোববার এই দুজনকেই মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
অ্যামেরিকার মধ্যস্থতায় এখনো পর্যন্ত রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সঙ্গে যা আলোচনা হয়েছে, তার সদর্থক চিত্র কেবলমাত্র দেখা গেছে এই বন্দি প্রত্যার্পণের ক্ষেত্রেই। অন্য কোনো বিষয় নিয়েই দুই দেশ এখনো পর্যন্ত মুখ খোলেনি। আক্রমণ, প্রতি আক্রমণও বন্ধ হয়নি। বস্তুত, রোববার ইউক্রেন দাবি করেছে, দনেৎস্কে তারা তিনটি গ্রাম পুনরুদ্ধার করেছে। পূর্ব দনেৎস্কের ওই তিনটি গ্রাম রাশিয়া দখল করে রেখেছিল বলে অভিযোগ।
ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী
রোববার ইউক্রেনে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হয়। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। কার্নি জানিয়েছেন, দ্রুত যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সবার প্রথমে এই হত্যা বন্ধ হওয়া দরকার। তারপর বাকি কথা।
কার্নি জানিয়েছেন, ইউক্রেনকে পশ্চিমা শক্তি নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেবে কি না, তা নিয়ে রাশিয়ার কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না। বিষয়টি রাশিয়ার পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার নয়, ইউক্রেনের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। ইউক্রেন এবং তার সঙ্গিদের সিদ্ধান্ত এটি।
মস্কোকে এখনই থামানো দরকার বলে মনে করেন কার্নি। এবং এক্ষেত্রে ন্যাটোর গুরুত্বের কথাও বলেছেন তিনি। – ডয়েচে ভেলে