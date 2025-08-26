বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে প্রেসিডেনশিয়াল স্কলারশিপে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

বোস্টন ইউনিভার্সিটি। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রাজ্যে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি দেশটির একটি মর্যাদাপূর্ণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের ১৪০টিরও বেশি দেশের শিক্ষার্থীরা এখানে উচ্চশিক্ষা অর্জন করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে প্রায় ২৯ হাজার শিক্ষার্থী এবং ৪ হাজারেরও বেশি অভিজ্ঞ ফ্যাকাল্টি সদস্য রয়েছেন।
বৈচিত্র্যময় আন্তর্জাতিক পরিবেশ, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও গবেষণাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে বোস্টন ইউনিভার্সিটি বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীদের কাছে এক আদর্শ গন্তব্য হয়ে উঠেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ইউনিভার্সিটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্কলারশিপের আওতায় স্নাতক প্রোগ্রামে অধ্যয়নের সুযোগ দিচ্ছে। দেশটি প্রেসিডেনশিয়াল স্কলারশিপ-২০২৫-এর আওতায় শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে এই স্কলারশিপ প্রদান করবে।
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের প্রতিবছর এ স্কলারশিপ দেয়া হয়। এ স্কলারশিপের জন্য বিশ্বের যে কোনো দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
সুযোগ-সুবিধা—
নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা প্রতি শিক্ষাবর্ষে $২৫,০০০ ডলার বৃত্তি পাবেন, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার আওতায় প্রদান করা হয়। এটি শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ, নেতৃত্বের গুণাবলি ও সামগ্রিক সাফল্যের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।
অধ্যয়নের ক্ষেত্র—
- স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।
- যোগাযোগ।
- শিল্প ও বিজ্ঞান।
- ইঞ্জিনিয়ারিং।
- চারুকলা।
- ব্যবসা।
- গ্লোবাল স্টাডিজ।
- শিক্ষা ও মানব উন্নয়ন।
আবেদনের যোগ্যতা—
আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক হতে হবে এবং বিগত অ্যাকাডেমিকে উল্লেখযোগ্য ফলাফল থাকতে হবে। আবেদনকারীদের SAT স্কোর ১৫০০-এর বেশি অথবা ACT স্কোর ৩৩-এর বেশি হতে হবে।
প্রয়োজনীয় নথিপত্র—
- বৈধ পাসপোর্টের কপি।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট।
- ইংরেজি দক্ষতার সনদ।
- কাউন্সেলারের সুপারিশপত্র।
- অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড।
আবেদন পদ্ধতি—
অনলাইনে আবেদন করা যাবে। আবেদন করতে এবং আবেদনপদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ
আগামী ১ ডিসেম্বর ২০২৫।