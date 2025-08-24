Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    অর্থনীতি

    আগস্টের ২৩ দিনে রেমিট্যান্স এলো ২১ হাজার কোটি টাকা

    অর্থনীতি 1 Min Read
    রেমিট্যান্স
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    রেমিট্যান্স

    চলতি আগ‌স্ট মাসের প্রথম ২৩ দিনে দেশে ১৭৪ কোটি ৮৬ লাখ (১.৭৪ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। যা দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ২১ হাজার ৩৩৩ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসাবে)। রোববার (২৪ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

    বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠানো এ রেমিট্যান্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে স্বস্তি ফিরিয়েছে। হুন্ডি প্রতিরোধে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ, প্রণোদনা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নতির ফলেই রেমিট্যান্সে এ ধারাবাহিকতা এসেছে।

    চলতি মাসের বাকি দিনগুলোতে এ গতি অব্যাহত থাকলে, আগ‌স্ট মাস শেষে রেমিট্যান্স প্রায় আড়াই কোটি ডলার আসতে পারে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।  

    সব শেষ জুলাই মাসে প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ২৪৮ কোটি মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩০ হাজার ২৩০ কোটি টাকা।

    গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সে রেকর্ড প্রবাহ এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্যমতে, ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২৭ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!