    বিদেশে উচ্চশিক্ষা

    ১৫৯ বাংলাদেশি ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপ পেল

    বিদেশে উচ্চশিক্ষা
    ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপ
    ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপ

    ১৫৯ জন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপ পেয়েছেন। এদের মধ্যে দুই বছর মেয়াদি জয়েন্ট মাস্টার্স প্রোগ্রামে ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ পেয়েছেন ১০৯ জন শিক্ষার্থী। সারাবিশ্বে স্কলারশিপপ্রাপ্তদের মধ্যে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের অবস্থান তৃতীয়।

    ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপপ্রাপ্তদের নিয়ে আয়োজিত এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানো হয়। গত বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডেলিগেশন-এর উদ্যোগে এই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

    এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ। অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। 

    অনুষ্ঠানে ইউজিসি’র ইন্টারন্যাশনাল কোলাবরেশন বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) এবং ইরাসমাস প্লাস ন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট জেসমিন পারভীনসহ ফ্রান্স, জার্মান, সুইডেন, ইতালি, ডেনমার্কসহ ইইউ-এর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এবং ইরাসমাস মুন্ডাস অ্যালামনাইগণ অংশ নেন।

    ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ ইরাসমাস মুন্ডাস জয়েন্ট স্কলারশিপ পাওয়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এটি শিক্ষার্থীদের শুধু ব্যক্তিগত অর্জনই নয়, বরং গোটা জাতির জন্য অত্যন্ত গর্ব ও সম্মানের বিষয়।

    ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, ১৫৯ জন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সম্মানজনক এই স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। তারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করবেন।

    তিনি আরও বলেন, চলতি বছর ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপ প্রোগ্রামে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সারা বিশ্বে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের অবস্থান তৃতীয়। এটি শিক্ষার্থীদের মেধা, দৃঢ় সংকল্প এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে তাদের সক্ষমতা প্রমাণ করে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

    প্রফেসর ফায়েজ ইরাসমাস প্লাস স্কলারশিপের মাধ্যমে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ইইউ’র বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি এবং বিশ্বদরবারে নিজেদের মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পাবেন বলে তিনি মনে করেন।

    অনুষ্ঠানে মাইকেল মিলার বলেন, ইরাসমাস প্লাস স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ একটি সফল প্রোগ্রাম। বাংলাদেশি তরুণ শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এটি বড় ধরনের সুযোগ তৈরি করবে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও জোরদার হবে।

    উল্লেখ্য, চলতি বছরে ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপসহ বিভিন্ন বৃত্তি, যৌথ গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য ইইউ রাষ্ট্রদূত এর কাছে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন ইউজিসি চেয়ারম্যান।

    এছাড়া, ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপ প্রোগ্রামে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইউজিসি’র ইন্টারন্যাশনাল কোলাবরেশন বিভাগ।

    ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপের আওতায় ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাস্টার্স ও জয়েন্ট মাস্টার্স প্রোগ্রামে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে থাকে। ইউরোপের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ এ স্কলারশিপের যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৭ সালে।

