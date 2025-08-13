বিশ্বের জনপ্রিয় কয়েকটি ইন্টার্নশিপ সম্পর্কে জেনে নিন

অনেকেই বিদেশে পড়াশোনার করতে স্কলারশিপ, মাস্টার্স, পিএইচডি বা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের পেছনে ছুটছেন। কিন্তু এসব ছাড়াও এমন কিছু ফুল-ফান্ডেড ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম রয়েছে যেগুলোতে বাংলাদেশের অনার্সের শেষ বর্ষে থাকা শিক্ষার্থী বা সদ্য গ্র্যাজুয়েটরাও সরাসরি আবেদন করতে পারেন।
এসব প্রোগ্রাম শুধু কাজ শেখার জায়গা নয়, বরং হতে পারে আপনার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট। কারণ এসবের সব খরচ যেমন—বিমান ভাড়া, থাকা-খাওয়া, ভিসা—সবকিছুই কভার করা হয়। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, কোরিয়া—বিশ্বের নানা দেশে এ ধরনের ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রায় সব বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্যই কিছু না কিছু আছে।
আইটি, বায়োলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিজিক্স, এনভায়রনমেন্ট, পাবলিক পলিসি—সব ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা ও প্র্যাকটিক্যাল কাজ শেখার সুযোগ মেলে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, এসব প্রোগ্রামে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে রেফারেন্স লেটার, আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক, এমনকি ফুল টাইম জব অফার পাওয়ার মত সুযোগও তৈরি হয়। অনেক সময় এই অভিজ্ঞতা সরাসরি মাস্টার্স স্কলারশিপ পাওয়ার পথ খুলে দেয়।
কয়েকটি জনপ্রিয় ও সম্মানজনক ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম
জার্মানির DAAD RISE প্রোগ্রাম
মূলত বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি বা ম্যাথ ব্যাকগ্রাউন্ডের আন্ডারগ্র্যাজুয়েটদের জন্য গ্রীষ্মকালীন রিসার্চ ইন্টার্নশিপ। ফ্লাইট, থাকা, মাসিক ভাতা—সবই কভার করা হয়।
জাপানের National Institute of Genetics
যারা জেনেটিক্স, বায়োসায়েন্স, বায়োটেকনোলজি বা কম্পিউটেশনাল বায়োলজি নিয়ে পড়তে আগ্রহী, তাদের জন্য এটি অসাধারণ সুযোগ। সব খরচ—ভিসা, বিমান, থাকা-খাওয়া প্রতিষ্ঠানটি বহন করে।
যুক্তরাষ্ট্রের World Bank ইন্টার্নশিপ
ইকোনমিকস, ফিন্যান্স, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বা পাবলিক পলিসিতে আগ্রহীদের জন্য এটি পেইড ইন্টার্নশিপ। প্রয়োজনে ইনভাইটেশন লেটারও দেয়, যা ভিসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
সুইজারল্যান্ডের CERN ইন্টার্নশিপ
ফিজিক্স, ইলেকট্রনিকস, আইটি বা সফটওয়্যার ব্যাকগ্রাউন্ডের শিক্ষার্থীদের জন্য শর্ট টার্ম টেকনিক্যাল ইন্টার্নশিপ। থাকা, মাসিক স্টাইপেন্ড, হেলথ ইনস্যুরেন্স—সবই প্রদান করা হয়।
কোরিয়ার GIST গ্লোবাল ইন্টার্নশিপ
মাস্টার্স অথবা অনার্সের শেষ বর্ষে থাকা শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারেন। রিসার্চভিত্তিক এই প্রোগ্রামে থাকা, যাতায়াত, মাসিক ভাতা—সব কিছুর জন্য অর্থ সহায়তা পাওয়া যায়।
সুইডেনের Uppsala University গ্রীষ্মকালীন রিসার্চ প্রোগ্রাম
বায়োমেডিকেল, বায়োকেমিস্ট্রি বা লাইফ সায়েন্সের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত। এখানে হাউজিং ও স্টাইপেন্ডসহ কাজের সুযোগ মেলে।
ইন্টার্নশিপ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
এই ইন্টার্নশিপগুলো শুধু একবারের বিদেশ সফর না—এগুলো হলো এমন ধরনের অভিজ্ঞতা যা আপনার পুরো ক্যারিয়ারের গতিপথ বদলে দিতে পারে। নিজের স্কিল, আন্তর্জাতিক এক্সপোজার, প্রফেশনাল রেফারেন্স—সব কিছু মিলিয়ে এগুলো হয়ে ওঠে ভবিষ্যতের বড় কোনো স্কলারশিপ কিংবা চাকরি প্রাপ্তির সিঁড়ি।
এসব ইন্টার্নশিপে আবেদনের জন্য প্রয়োজন
- ঠিকমতো প্রস্তুতি।
- সঠিক সময়ে আবেদন।
- শক্তিশালী সিভি।
- মনছোঁয়া মোটিভেশন লেটার।