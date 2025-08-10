হানিমুন মধুর হোক এই যায়গা গুলোতে

চলছে বিয়ের মৌসুম। হাঁসফাঁস গরম অন্যদিকে বৃষ্টি। ফলে বিয়ের ঝক্কি সামলে চট করে হানিমুনে বেরিয়ে পড়ার পক্ষপাতী এখনকার দম্পতিরা। তবে এ জন্য বেছে নিতে হবে সঠিক জায়গা। এই গরমে কোথায় যেতে পারেন হানিমুনে?
আন্দামান ও নিকোবর
হানিমুনে একান্তে সময় কাটাতে চলে যেতে পারেন এই দ্বীপে। আন্দামানের নির্জন সমুদ্র সৈকত হয়ে উঠতে পারে আপনাদের একান্ত মুহূর্তের সাক্ষী। স্কুবা ডাইভিং, কায়াকিং সবকিছুর স্বাদই নিতে পারেন। পোর্ট ব্লেয়ার, হ্যাভলক আইল্যান্ড, রাধানগর বিচ, এলিফ্যান্ট বিচ, সেলুলার জেল-সহ একাধিক জায়গায় মনের মতো করে ঘুরেও বেড়াতে পারেন। খরচ পড়বে দুজনের প্রতিদিন ১৫ থেকে ২৫ হাজার টাকা।
কুর্গ (কর্নাটক)
চলে যেতে পারেন ভারতের দক্ষিণের আরেক মনোরম স্থান কর্নাটকের কুর্গে। জঙ্গল-পাহাড়- ঝরনা ঘেরা এই জায়গাকে ‘ভারতের স্কটল্যান্ড’ বলা হয়। কুর্গের আলো-আঁধারি পরিবেশে কাটিয়ে আসতে পারেন আপনাদের মধুচন্দ্রিমা।
মে মাসে এখানকার মনোরম পরিবেশ আপনাদের হানিমুনের সঙ্গী হবে। এখানেও ঘুরে দেখতে পারেন এলিফ্যান্ট ক্যাম্প, ইরুপ্পু ফলস, মাদিকেরি ফোর্ট-সহ একাধিক দর্শনীয় স্থান। এখানে দুজনের প্রতিরাতের খরচ ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা।
লাদাখ
যারা হানিমুনে পাহাড়ে যেতে চান, তাদের জন্য লাদাখ আদর্শ স্থান হতে পারে। পাহাড়ের হিমেল হাওয়ায় রোম্যান্স জমে উঠবেই। ট্রেকিং থেকে টিবেটান ফুড সব মিলিয়ে জমে উঠবে লাদাখ সফর। সময় করে ঘুরে দেখতে পারেন প্যাংগং লেক, নুবরা ভ্যালি, লেহ প্যালেস, শান্তি স্তূপ-সহ একাধিক দর্শনীয় স্থান। এখানে দুজনের প্রতিরাতের খরচ আনুমানিক ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা।
উটি
তামিলনাড়ুর এই পাহাড়ি শহরকে বেছে নিতে পারেন আপনাদের পছন্দের হানিমুন স্পট হিসাবে। প্রকৃতির বুক চিরে এখানকার টয়ট্রেন যাত্রা আপনাদের হানিমুনে অভিনব অভিজ্ঞতা যোগ করবে। এখানকার বোটানিক্যাল গার্ডেন, মিউজিয়াম, দোদাবেতা পিক, রোজ গার্ডেন চাইলে ঘুরে দেখতে পারেন। দুজনের এখানে প্রতিদিন খরচ পড়বে ১৮ থেকে ২৫ হাজার টাকা।
নৈনিতাল
উত্তরাখণ্ডের এই শৈলশহর হতে পারে আপনার হানিমুনের বেস্ট ডেস্টিনেশন। মে মাসের মনোরম আবহাওয়া আপনাদের হানিমুনের জন্য আদর্শ হতে পারে। এখানকার নৈনিতাল, টিফিন টপ, ইকো কেভ গার্ডেন্স আপনাদের রোম্যান্সের সঙ্গী হবে। দুজনের প্রতিরাতে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা খরচেই সাধপূরণ হতে পারে।
ওয়ানড়
কেরলের ওয়ানড় এমনিতেই একটু অফবিট জায়গা। তাই হানিমুনের জন্য ওয়ানড়কে বেছে নিতেই পারেন। প্রকৃতির কোলে পাহাড়-জঙ্গল-জলপ্রপাতে ঘেরা এই নিরিবিলি জায়গাটিতে আপনারা নিভৃতে কাটিয়ে দিতে পারবেন বেশ কয়েকটা দিন।
সঙ্গে ঘুরে দেখতেও পারবেন এখানকার চেমব্রা পিক, নীলিমালা ভিউ পয়েন্ট, ওয়েনাড় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র, এদাকাল গুহা-সহ একাধিক জায়গা। এখানকার প্রতিরাতের খরচ আনুমানিক ১২ থেকে ১৭ হাজার।