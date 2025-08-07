Close Menu
    ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৪ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ নারী দল

    বাংলাদেশ নারী দল
    চঞ্চল আহসান »

    সাম্প্রতিক সময়ের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। আজ (৭ আগস্ট) প্রকাশিত ফিফার সর্বশেষ নারী ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৪ ধাপ এগিয়ে ১০৪তম স্থানে উঠে এসেছে লাল-সবুজের দল।

    ফিফার ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, নতুন র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ১১৭৯.৮৭। আগের তুলনায় এবার মেয়েরা পেয়েছে ‍+৮০.৫১ পয়েন্ট, যা এই হালনাগাদে সর্বোচ্চ। সবচেয়ে বেশি ধাপ এগিয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশের নারী দল।

    গত জুনে মিয়ানমার সফরের সময় ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১২৮ নম্বরে ছিল বাংলাদেশ। এরপর ২৯ জুন ৩৬ ধাপ এগিয়ে থাকা বাহরাইনকে এবং ২ জুলাই ৭৩ ধাপ এগিয়ে থাকা স্বাগতিক মিয়ানমারকে হারায় পিটার বাটলারের শিষ্যরা। এই দুই জয়ে এএফসি এশিয়ান কাপের মূল পর্বে জায়গা নিশ্চিত করার পাশাপাশি র‍্যাঙ্কিংয়েও দারুণ উন্নতি হয়েছে।

    ফিফার তথ্যমতে, এর আগে বাংলাদেশ নারী দল ২০১৩ ও ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে সর্বোচ্চ ১০০তম স্থানে পৌঁছেছিল। তবে এবারকার উন্নতি ছিল সবচেয়ে বেশি রেটিং অর্জন এবং ধাপ এগোনোর দিক দিয়ে।

    অন্যদিকে, বাংলাদেশের বিপক্ষে হেরে ১৯ ধাপ পিছিয়ে ১১১তম স্থানে নেমেছে বাহরাইন। এক ধাপ পিছিয়েছে মিয়ানমার, এখন তারা আছে ৫৬ নম্বরে।

    এবারের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ তিনেও এসেছে পরিবর্তন। ইউরোর রানার্স আপ স্পেন দুই থেকে উঠে এসেছে এক নম্বরে। যুক্তরাষ্ট্র এক নম্বর থেকে নেমে গেছে দুইয়ে। সুইডেন তিন ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছে তিন নম্বরে। কোপা আমেরিকাজয়ী ব্রাজিল নেমে গেছে চার থেকে সাত নম্বরে। আর্জেন্টিনার অবস্থান ৩০তম।

