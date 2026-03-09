কেন প্রবীণ ও তরুণের বন্ধুত্ব আজকের সমাজে অপরিহার্য?

প্রবীণ ও তরুণের মধ্যকার বন্ধুত্ব বা ‘ইন্টারজেনারেশনাল ফ্রেন্ডশিপ’ সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের জন্য এক পরম আশীর্বাদ। আধুনিক সময়ে যখন প্রজন্মগত ব্যবধান (Generation Gap) নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, তখন এই আন্তপ্রজন্মগত বন্ধুত্ব সেই ব্যবধান ঘোচানোর এক শক্তিশালী সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
কেন ‘আন্তপ্রজন্মগত বন্ধুত্ব’ অনন্য?
সাধারণত আমরা সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি কারণ আমাদের জীবনধারা ও সমসাময়িক অভিজ্ঞতাগুলো একই রকম থাকে। কিন্তু একজন প্রবীণ ও একজন তরুণের বন্ধুত্বের রসায়নটা হয় একেবারেই আলাদা। এটি অনেকটা একটি পুরনো বটবৃক্ষ আর একটি সতেজ চারাগাছের মৈত্রীর মতো।
অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রযুক্তির মেলবন্ধন
প্রবীণ বন্ধুরা যখন জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে আসা ধৈর্যের গল্প শোনান, তখন তরুণরা সেই অভিজ্ঞতা থেকে সংকট মোকাবিলার শক্তি পায়। অন্যদিকে, তরুণরা যখন প্রবীণদের প্রযুক্তির ব্যবহার বা আধুনিক বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল ধারণাগুলো বুঝিয়ে বলেন, তখন প্রবীণরা এক ধরনের সজীবতা অনুভব করেন। এটি একটি ‘উইন-উইন’ পরিস্থিতি।
একাকিত্ব দূরীকরণ ও মানসিক প্রশান্তি
বর্তমান সময়ে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা একটি বড় সমস্যা। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রবীণদের একাকিত্ব ও বিষণ্নতা কমাতে তরুণদের সাহচর্য জাদুর মতো কাজ করে। এটি তাঁদের মনে করায় যে তাঁরা এখনো সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যদিকে, তরুণদের জন্য এমন একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবকতুল্য বন্ধু থাকা জরুরি, যিনি কোনো বিচার (Judgment) ছাড়াই তাঁদের কথা শুনবেন।
জীবনদর্শনের ইতিবাচক পরিবর্তন
একজন প্রবীণ বন্ধুর সঙ্গে কথা বললে তরুণদের মাঝে এক ধরণের স্থিরতা আসে। তাঁরা বুঝতে পারেন যে জীবন কেবল গতির নাম নয়, থিতু হওয়ারও আনন্দ আছে। একইভাবে, প্রবীণরা তরুণদের উৎসাহ দেখে নতুন করে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পান। এটি জীবনের উদ্দেশ্য বা ‘পজিশন অব লাইফ’ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেয়।
‘এজইজম’ বা বয়সবাদ নির্মূল
আমাদের সমাজে প্রায়ই বয়সের কারণে মানুষকে অবজ্ঞা করার প্রবণতা দেখা যায়। আন্তপ্রজন্মগত বন্ধুত্ব এই গোঁড়ামি ভেঙে দেয়। এটি আমাদের শেখায় যে, জ্ঞান শুধু চুলের পাক ধরায় নয়, আবার আধুনিকতা শুধু বয়সের স্বল্পতায় নয়। এটি সমাজে একটি সহানুভূতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।
এই বন্ধুত্ব কীভাবে শুরু করবেন?
- পরিবার থেকে শুরু: নিজের দাদা-দাদি বা নানা-নানির সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা বলুন।
- আগ্রহ ভাগ করে নেওয়া: বাগান করা, বই পড়া বা পুরনো গান শোনার মতো সাধারণ শখগুলো একসঙ্গে পালন করুন।
- উদারতা: একে অন্যের ভুল বা ভিন্নমতকে সহনশীলতার সঙ্গে গ্রহণ করুন।
ইতি কথা
প্রবীণ ও তরুণের বন্ধুত্ব কেবল সময়ের ব্যবধান ঘোচায় না, বরং সমাজকে আরও বেশি মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলে। অভিজ্ঞতার গভীরতা আর আগামীর সজীবতা যখন হাত মেলায়, তখন জীবন হয়ে ওঠে আরও সুন্দর ও অর্থবহ। তাই প্রজন্মের দেয়াল ভেঙে আমাদের উচিত একে অপরের বন্ধু হওয়া।