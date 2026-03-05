Close Menu
    খালেদা জিয়াসহ ২০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পাচ্ছেন স্বাধীনতা পুরস্কার

    বাংলাদেশ
    Begum Khaleda Zia
    বার্তাবাংলা প্রতিবেদক »

    জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৬ পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ, ২০২৬) সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি এই তালিকা প্রকাশ করেন। 

    বিষয়সূচি

    মনোনীত ব্যক্তিবর্গের তালিকা ও ক্ষেত্র

    এবারের পুরস্কারে ১৫ জন ব্যক্তি তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য স্বীকৃতি পাচ্ছেন। তারা হলেন :

    ক্ষেত্রমনোনীত ব্যক্তিত্ব
    স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও নারীশিক্ষাবেগম খালেদা জিয়া
    মুক্তিযুদ্ধমেজর মোহাম্মদ আবদুল জলিল (মরণোত্তর)
    সংস্কৃতি ও বিনোদনহানিফ সংকেত এবং বশির আহমেদ (মরণোত্তর)
    সমাজসেবাডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী (মরণোত্তর), মো. সাইদুল হক ও মাহেরীন চৌধুরী (মরণোত্তর)
    বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিঅধ্যাপক জহুরুল করিম
    সাহিত্যআশরাফ সিদ্দিকী (মরণোত্তর)
    ক্রীড়াজোবেরা রহমান (লিনু)
    জনপ্রশাসনকাজী ফজলুর রহমান (মরণোত্তর)
    গবেষণা ও প্রশিক্ষণমোহাম্মদ আবদুল বাকী, অধ্যাপক এম এ রহিম ও অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া
    পরিবেশ সংরক্ষণআবদুল মুকিত মজুমদার (বাবু)

    মনোনীত ৫টি প্রতিষ্ঠান

    ব্যক্তিদের পাশাপাশি ৫টি প্রতিষ্ঠানকে তাদের দীর্ঘকালীন সেবামূলক কাজের জন্য এই পদক দেওয়া হচ্ছে:

    • মুক্তিযুদ্ধ: ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ।
    • চিকিৎসাবিদ্যা: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।
    • পল্লী উন্নয়ন: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।
    • সমাজসেবা: এসওএস চিলড্রেনস ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

    বেগম খালেদা জিয়ার মনোনয়ন ও তাৎপর্য

    মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, দেশ গঠন, সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন এবং বিশেষ করে নারীশিক্ষার প্রসারে বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সাফল্যকে বিবেচনায় নিয়ে তাঁকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

    অন্যান্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের অবদান

    সংস্কৃতিতে জনপ্রিয় উপস্থাপক হানিফ সংকেত এবং মরণোত্তর বশির আহমেদের মনোনয়ন শিল্পীদের মধ্যে আনন্দ বয়ে এনেছে। অন্যদিকে, স্বাস্থ্য খাতে অসামান্য অবদানের জন্য ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে মরণোত্তর এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজকে দেওয়া সম্মাননা দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির বহিঃপ্রকাশ।

    স্বাধীনতা পুরস্কার কেবল একটি পদক নয়, এটি জাতির পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। ২০২৬ সালের এই তালিকায় যেমন রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, তেমনি আছেন নিভৃতচারী বিজ্ঞানী ও সমাজসেবকরা। এই স্বীকৃতি নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে অনুপ্রাণিত করবে।

