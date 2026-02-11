প্রচার শেষ : শান্তিপূর্ণ ভোটের অপেক্ষায় বাংলাদেশ

প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী সরগরম প্রচার-প্রচারণা শেষে এখন বাংলাদেশজুড়ে বইছে নির্বাচনের হাওয়া। ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জাতীয় গণভোট। এই দ্বৈত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ঘিরে দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন উৎসাহ রয়েছে, তেমনি রয়েছে এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশের প্রত্যাশা।
উৎসব ও শঙ্কার দোলাচল
তফসিল ঘোষণার পর থেকে দেশের কিছু জায়গায় বিচ্ছিন্ন সহিংসতার খবর পাওয়া গেলেও, বিশ্লেষকদের মতে এবারের নির্বাচনী পরিবেশ তুলনামূলকভাবে সন্তোষজনক। সব আসনেই প্রার্থীরা সক্রিয়ভাবে প্রচার চালিয়েছেন, যা একটি উৎসবমুখর আবহ তৈরি করেছে। তবে এখনকার মূল চ্যালেঞ্জ হলো এই পরিবেশ বজায় রেখে ভোটারদের নির্ভয়ে কেন্দ্রে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া।
শান্তিপূর্ণ ভোটের অপেক্ষায় বাংলাদেশ : তিনটি মূল স্তম্ভ
একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে :
রাজনৈতিক সহনশীলতা : নির্বাচন কোনো যুদ্ধ নয়, বরং এটি একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা। রাজনৈতিক দলগুলোকে উসকানিমূলক বক্তব্য ও গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে। নেতাদের দায়িত্বশীল আচরণই তৃণমূল কর্মীদের সহিংসতা থেকে দূরে রাখতে পারে।
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতা : ভোটারদের আস্থা অর্জনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের কেবল উপস্থিত থাকলেই হবে না, আচরণে হতে হবে পেশাদার এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। কোনো ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ যেন পরিস্থিতিকে জটিল না করে তোলে।
নাগরিক সচেতনতা : সাধারণ ভোটারদেরও দায়িত্ব রয়েছে। অপপ্রচার বা গুজবে কান না দিয়ে দায়িত্বশীলতার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা নাগরিক কর্তব্য। মনে রাখতে হবে, রাজনৈতিক সংঘাতের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ।
গণতন্ত্রের পথে নতুন মাইলফলক
আসন্ন এই নির্বাচন ও গণভোটকে দেখা হচ্ছে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পরিপক্বতা প্রমাণের একটি বড় সুযোগ হিসেবে। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বকে একটি ইতিবাচক বার্তা দিতে পারে।
১২ ফেব্রুয়ারি কেবল একটি ভোটের দিন নয়; এটি হতে পারে রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আস্থার দিন। যদি প্রশাসন, রাজনৈতিক দল এবং নাগরিকরা যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করেন, তবে এই নির্বাচন বাংলাদেশকে একটি স্থিতিশীল ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।