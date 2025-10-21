অ্যাসাইলাম আবেদন : ১০-১২ বছর পরও ডাক পাচ্ছেন না কেন?

আমেরিকায় অ্যাসাইলাম আবেদন করার পর ১০ থেকে ১২ বছর হয়ে গেছে। এর পরও কেউ কেউ ইন্টারভিউর জন্য ডাক পাননি। এর কারণটা কী, তা জানিয়েছেন টিবিএন ভিউজের উপস্থাপক হাবিব রহমান।
বার্তাবাংলার পাঠকদের জন্য টিবিএন ভিউজের উপস্থাপকের বক্তব্যগুলো তুলে ধরা হলো :-
নাউ, অ্যাসাইলাম আপডেট। আমি গত সপ্তাহে কিছু কথা বলেছিলাম। অনেকেই আমাকে জানিয়েছেন যে, আচ্ছা ১০ বছর হয়ে গেছে, ১২ বছর হয়ে গেছে। তাদেরকে ডাকা হচ্ছে না। অথচ নতুন যারা অ্যাপ্লাই করছেন, তাদেরকে ডাকা হচ্ছে।
আমি এই ব্যাপারটিতে একটু খতিয়ে দেখেছি এবং অ্যাসাইলাম আপডেট ফ্রম লাস্ট উইক, রাইট? আমি যেটি বলছিলাম।
সো অনেকে আছেন বছরের পর বছর অপেক্ষা করছেন। আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন অ্যাসাইলামের, কিন্তু আপনি জানেন যে, আপনার ফ্রেন্ড অ্যাপ্লাই করেছেন গত সপ্তাহে। তাকে ডাকা হচ্ছে এক মাস/দেড় মাসের মধ্যে। তাদেরকে ৯০ দিনের মধ্যে ডাকা হচ্ছে, কিন্তু আপনার কোনো খবরটবর নেই।
তারা (ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ) যে সিস্টেমটি এখন অবলম্বন করেছেন, সেটি হচ্ছে এ রকম লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট প্রিন্সিপাল। তারা এটি করেছেন কেন? এটি করার কারণ হচ্ছে তারা ডিসকারেজ করছেন সবাইকে যাতে অ্যাপ্লাই না করে অ্যাসাইলামের জন্যে। ওকে।
সো কেন, কীভাবে ডিসকারেজ করছেন? আপনি অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথেই গত সপ্তাহে বলেছিলাম, ইন্টারভিউটা এত দ্রুত তারা ডেকে নেন যে, আপনি ওয়ার্ক পারমিটের, যে ১৮০ দিন হলে আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হয়, আপনাকে সেই অবস্থাতে যেতেই দেওয়া হচ্ছে না এখন।
বাই দ্য ওয়ে, যাদের অনেক বছর হয়ে গেছে, তারা একদমই সহ্য করতে পারছেন না, তাহলে আপনি কিন্তু একটা ব্যবস্থা নিতে পারেন। সেটা হচ্ছে আপনাকে ম্যান্ডেমাস যেটি বলা হয়ে থাকে, ফেডারেল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সু করতে পারেন। কেন?
যে আপনাকে ইন্টারভিউতে ডাকা হচ্ছে না এবং যার কারণে গভর্নমেন্ট ইজ ভায়োলেটিং ইউর রাইটস।
সূত্র: টিবিএন২৪