Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    প্রযুক্তি

    Google Maps কে টক্কর দিতে ভারতে নয়া অ্যাপ Mappls!

    প্রযুক্তি 2 Mins Read
    Google Maps VS Mappls
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    Google Maps কে টক্কর দিতে ভারতের বাজারে নয়া অ্যাপ Mappls! নয়া এই নেভিগেশন অ্যাপের একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সেখানে একাধিক ফিচার তুলে ধরা হয়েছে। এই অ্যাপ একেবারে স্বদেশী। ভারতীয় সংস্থা MapmyIndia তৈরি করেছে এটি।

    Google Maps VS Mappls

    সংস্থার দাবি, গুগল ম্যাপে যে সমস্ত ফিচার রয়েছে, Mappls-এও তাই পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, রাস্তার অবস্থা কেমন, কোথায় রয়েছে পেট্রল পাম্প, ধাবা সব জানতে পারবেন গ্রাহকরা। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী নয়া এই অ্যাপের ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করার পাশাপাশি মানুষকে ব্যবহার করার বার্তাও দিয়েছে।

    কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৬৯ সেকেন্ডের একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। যেখানে নয়া এই অ্যাপের ফিচারের বিষয়ে জানানো হয়েছে। ভিডিওতে দেখানো হয়েছে, গ্রাহকদের সুবিধার কথা ভেবে Mappls-এ আন্ডারপাস বা ওভারব্রিজ যেখানে রয়েছে, সেখানে 3D ভিউ অপশন দেয়া হয়েছে। যাতে ইউজারদের আন্ডারপাস কিংবা ওভারব্রিজ বোঝা সহজ হয়। শুধু তাই নয়, রয়েছে আরও আপডেটেড ফিচার। যাতে ইউজারদের রাস্তা বুঝতে অনেকটাই সুবিধা হবে।

    এছাড়াও Mappls-এ হাইব্রিড ম্যাপ, নাইট মোড, ডার্ক ক্লাসিক ভিউ-সহ একাধিক অপশন রয়েছে।

    ভারতীয় গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি যাতে ম্যাপলস আগে থেকে ইনস্টল করে, সেই আবেদনও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। শুধু তাই নয়, আগামিদিনে এই অ্যাপ রেলওয়েতেও ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই ভারতীয় রেলওয়ে এবং MapmyIndia এর মধ্যে একটি মউ-স্বাক্ষর করা হবে।

    এর ফলে সংস্থার GIS প্রযুক্তিকে রেল ব্যবহার করতে পারবে। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, Mappls-এ গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোর থেকে খুব সহজেই ডাউনলোড করা সম্ভব। শুধু তাই নয়, ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও এই নেভিগেশন প্ল্যাটফর্মটিও অ্যাক্সেস করতে পারবেন ইউজাররা।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!