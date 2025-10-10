Close Menu
    ‘অনেকদিন পর’ প্রযোজনায় প্রসেনজিৎ

    বিনোদন
    প্রসেনজিৎ
    বার্তাবাংলা ডেস্ক

    ‘অঙ্ক কি কঠিন’ ছবির পর আবার অন্য ধারার গল্প নিয়ে হাজির সৌরভ পালোধী। তারকা বিহীন একটি ছবি দিয়ে কীভাবে মানুষের মন জয় করতে হয়, তা তিনি খুব ভালো করেই দেখিয়েছিলেন দর্শকদের।

    প্রসেনজিৎ

    এবার আবার অন্যরকম একটি ভালোবাসার গল্প নিয়ে আসতে চলেছেন তিনি।

    ছবির নাম ‘অনেকদিন পর’। এই সিনেমায় মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন চিত্রাঙ্গদা শতরূপা এবং বিমল গিরি। সৌরভের সঙ্গে সঙ্গ দিয়েছেন চিত্রনাট্যকার সৌমিত দেব।

    বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করবেন শংকর দেবনাথ, দেবেশ রায় চৌধুরী, চন্দন সেন, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল চক্রবর্তী।

    এই সিনেমায় সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্বে রয়েছেন অঙ্কিত সেনগুপ্ত। সংগীত পরিচালনা করবেন সপ্তক সানাই। সম্পাদনের দায়িত্ব রয়েছেন প্রণয় দাশগুপ্ত। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী মাস থেকেই শুরু হয়ে যাবে ছবির কাজ।

    সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রাজনীতি কীভাবে জড়িয়ে থাকে, সেই গল্পই উঠে আসবে এই সিনেমার মধ্যে। তবে এই ছবির মূল আকর্ষণ হলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ক্যামেরার সামনে নয়, পিছনে থেকেই ভূমিকা পালন করবেন তিনি। সৌরভের ছবির প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন বুম্বাদা।

    মূল ধারার ছবির বাইরে সিনেমা দর্শকদের বেশি আকর্ষণ করে, এটার প্রমাণ ‘তিন ইয়ারি কথা’, ‘মহালয়া’ বা ‘নিরন্তন’ সিনেমার মতো ছবিগুলি। তাই অঙ্ক কি কঠিন ছবির সাফল্যের কথা মাথায় রেখে সৌরভের ছবির প্রযোজনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রসেনজিৎ।

    প্রসঙ্গত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হওয়া ছবি ‘দেবী চৌধুরানী’ ইতিমধ্যেই দর্শকদের প্রশংসায় প্রশংসিত হয়েছে।

    শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখে মুগ্ধ দর্শকরা। তবে এবার এই জয়যাত্রা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ভারতবর্ষে।

    ‘দেবী চৌধুরানী’ বাংলায় মুক্তি পেয়েছিল গত ২৬ অক্টোবর। এবার গোটা ভারতে মুক্তি পেল ছবিটি। ১০ অক্টোবর অর্থাৎ আজ গোটা ভারতবর্ষে মুক্তি পাবে ‘দেবী চৌধুরানী’।

    তবে শুধু বাংলা ভাষায় মুক্তি পেলে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ ছবিটির সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে না বলে মনে করেছেন অনেকেই।

