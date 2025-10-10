১টি পেঁয়াজেই বানিয়ে ফেলুন দুর্দান্ত তরকারি

দিনভর রান্নার ঝামেলা? মাত্র কয়েক মিনিটেই সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর তরকারি তৈরি করুন একটি মাত্র পেঁয়াজ দিয়ে! শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও, এটি সম্ভব। যদি আপনার রান্নাঘরে থাকে পেঁয়াজ এবং সামান্য সামুদ্রিক শৈবাল।
এই রেসিপিটি ইনস্টাগ্রামে জনপ্রিয়তা পাওয়া ফুড ক্রিয়েটর শিবাঙ্গি দুবাইয়ের। তিনি একটি ঝটপট রান্নার রেসিপির কথা জানিয়েছেন। যে রেসিপিটি তৈরি করতে সময় লাগবে মাত্র ৫–৭ মিনিট।
উপকরণ
- একটি বড় বা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ (কুচিকুচি করে কাটা)
- সামান্য সরিষা বীজ
- জিরা
- মৌরি গুঁড়ো
- কাঁচা লঙ্কা (মিহি কাটা)
- ধনেপাতা ও ধনে গুঁড়ো
- লবণ (স্বাদ অনুযায়ী)
- লঙ্কার গুঁড়ো ও হলুদের গুঁড়ো
- অল্প গরম মশলা
- অর্ধেক লেবুর রস
- সামুদ্রিক শৈবাল
- সামান্য বাদামের গুঁড়ো
প্রস্তুত প্রণালী
একটি প্যানে তেল গরম করুন। তাতে দিন সরিষা ও জিরা। একটু তেতে উঠলে তাতে মৌরি গুঁড়ো এবং কাঁচা লঙ্কা দিন। তারপর কাটা পেঁয়াজ দিয়ে দিন এবং নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না তা হালকা বাদামি রং নেয়। এবার মেশান- হলুদ, লঙ্কা, ধনে গুঁড়ো, লবণ, অল্প জল এবং অর্ধেক লেবুর রস। ভালোভাবে মিশ্রণটা নাড়ুন। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে তাতে দিন সামান্য সামুদ্রিক শৈবাল এবং বাদামের গুঁড়ো। মিশ্রণটা ভালো করে নাড়ুন। ঢাকনা দিয়ে ২ মিনিট ঢেকে রাখুন মিশ্রণটা— ব্যস, আপনার দুর্দান্ত তরকারি তৈরি হয়ে যাবে!
স্বাস্থ্য উপকারিতা
- পেঁয়াজে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ফাইবার যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও হজমে সহায়তা করে।
- সামুদ্রিক শৈবাল শরীরের খনিজের উৎস। এর মধ্যে আছে আয়োডিন। যা থাইরয়েড নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
- এটি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও দূর করে এবং ভালো কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে।
কোন খাবারের সঙ্গে খাওয়াটা ঠিক?
- রুটি, পরোটা, ভাত এমনকী নুডলসের সঙ্গেও মানিয়ে যায় ঝটপট তৈরি এই তরকারি।
- এটি নিরামিষ হলেও প্রোটিন এবং ফাইবারে ভরপুর, তাই আলাদা তরকারির দরকার হয় না।
রান্না মানেই সময়সাপেক্ষ ও কঠিন কিছু, এমনটা কিন্তু না। সামান্য কিছু জিনিস আর সঠিক কায়দায় আপনি বানিয়ে ফেলতে পারেন পুষ্টিকর, সুস্বাদু তরকারি। এই কুইক কারি সেরিপি (Quick Curry Recipe) শুধু স্বাদেই নয়, পুষ্টিতেও সমৃদ্ধ। আর সবচেয়ে ভালো দিক—রান্না শেষ করতেই রান্নাঘর গোছানোর চিন্তা করতে হবে না! এই রেসিপিটা এতই সুন্দর।