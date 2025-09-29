যুক্তরাষ্ট্রে গির্জায় গুলিবর্ষণ-অগ্নিকাণ্ডে নিহত বেড়ে ৪

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের গ্র্যান্ড ব্ল্যাঙ্ক টাউনশিপে এক গির্জায় ভয়াবহ গুলিবর্ষণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় কমপক্ষে চারজন নিহত এবং আটজন আহত হয়েছেন। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে ‘চার্চ অব জিসাস ক্রাইস্ট অব ল্যাটার-ডে সেইন্টস’-এ বড় ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় এ হামলা ঘটে।
পুলিশ জানায়, হামলাকারী প্রথমে একটি গাড়ি চালিয়ে গির্জার সামনের অংশ ভেঙে ভিতরে ঢোকে। এরপর তিনি উপস্থিত ধর্মপ্রাণদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করেন এবং পরে ভবনটিতে আগুন ধরিয়ে দেন। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘন ধোঁয়ায় গোটা এলাকা আচ্ছন্ন হয়ে যায়।
সিএনএনের খবরে বলা হয়, পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে নিহত হয়েছে হামলাকারী। ৪০ বছর বয়সী হামলাকারী থমাস জেকব স্যানফোর্ড মিশিগানের বার্টন শহরের বাসিন্দা। তদন্ত কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন, ঘটনাস্থলে সন্দেহজনক কিছু বিস্ফোরকও উদ্ধার করা হয়েছে, তবে সেগুলো দিয়ে আগুন লাগানো হয়েছিল কি না তা এখনো নিশ্চিত নয়।
গ্র্যান্ড ব্ল্যাঙ্ক টাউনশিপ পুলিশ প্রধান উইলিয়াম রেনি জানান, সকালে গুলিতে দু’জনের মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে পুড়ে যাওয়া ভবনের ভেতর আরও কয়েকজনের মরদেহ পাওয়া যায়। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় চারজনে। আহত আটজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ঘটনার পর পুলিশ পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে এবং সাধারণ মানুষকে ঘটনাস্থল থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেয়। স্থানীয়দের ধারণ করা ভিডিওতে গির্জা ভবন থেকে দাউ দাউ করে আগুন ও ঘন ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে।
বন্দুকধারীকে নিষ্ক্রিয় করার পর পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে এখন আর জনসাধারণের জন্য কোনো তাৎক্ষণিক হুমকি নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সংস্থা এফবিআই ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মিলে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।