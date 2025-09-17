Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    খেলা

    আফগানদের হারানোর ম্যাচে বাংলাদেশের নতুন মাইলফলক

    খেলা 1 Min Read
    বাংলাদেশ ক্রিকেট দল
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৮ রানের জয়ের ম্যাচে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ২০০ ম্যাচ খেলার মাইলফলক স্পর্শ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল।

    বাংলাদেশ ক্রিকেট দল

    মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) আবুধাবিতে এশিয়া কাপের ১৭তম আসরে ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে এই মাইলফলক অর্জন করেছে টাইগাররা।

    বাংলাদেশ এখন বিশ্বের নবম দল হিসেবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ২০০ ম্যাচ খেলার কীর্তি গড়ল। ২০০৬ সালের ২৮ নভেম্বর খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে ৪৩ রানে জয়ের পর থেকে টাইগাররা এই ফরম্যাটে একের পর এক অর্জন পেয়েছে। নিজেদের শততম ম্যাচেও জিম্বাবুয়েকে ৮ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি যাত্রা আরো রঙিন করেছিল।

    বাংলাদেশের আগে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ২০০ বা তার বেশি ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান, ভারত, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা। সবচেয়ে বেশি ২৭৪ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান। এছাড়া ভারত ২৪৯, নিউজিল্যান্ড ২৩৫, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২২৮, অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কা ২১১, ইংল্যান্ড ২০৯ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ২০৬ ম্যাচ খেলেছে।

    ২০০তম ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি পরিসংখ্যান- ৮০ জয়, ১১৫ হার এবং ৫ ম্যাচ পরিত্যক্ত। অন্যদিকে ওয়ানডে ফরম্যাটে বাংলাদেশ ৪৪৯ ম্যাচ খেলে ১৬১টি জয় এবং ২৭৮টি পরাজয় পেয়েছে, আর ১০টি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। টেস্টে বাংলাদেশ ১৫৪ ম্যাচ খেলে ২৩ জয়, ১১২ হার এবং ১৯টি ড্র রয়েছে।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!