ভিসা জটিলতায় যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারছেন না হাজারো শিক্ষার্থী

অনেক কষ্ট আর সাধনার পর যুক্তরাষ্ট্রে পড়ার সুযোগ পেয়েও শেষ পর্যন্ত যেতে পারছেন না হাজারো শিক্ষার্থী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জারি করা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার ফলে এই শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন এখন অনিশ্চয়তার মুখে। খবর এবিসি নিউজ
ট্রাম্পের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৯টি দেশের নাগরিকদের মধ্যে রয়েছেন বহু উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশী তরুণ। দীর্ঘ সময়, প্রচুর অর্থ এবং শ্রম বিনিয়োগ করেও তারা এখন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার সুযোগ হারাচ্ছেন।
আফগানিস্তানের ২১ বছর বয়সী শিক্ষার্থী বাহারা সাঘারি এমনই একজন। তালেবানের নিষেধাজ্ঞার কারণে নিজের দেশে উচ্চশিক্ষা নেয়ার সুযোগ না পেয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একটি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় আফগানিস্তান থাকায় তারও স্বপ্ন থেমে গেছে।
হতাশ সাঘারি বলেন, “যখন আপনি ভাবেন অবশেষে আপনার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে, তখন হঠাৎ কিছু এসে যেন সবকিছু শেষ করে দেয়।””
তার মতো ইরানের ১৭ বছর বয়সী পুয়া কারামি এবং মিয়ানমারের ১৮ বছর বয়সী গু গু-এর মতো অনেকেই এই নিষেধাজ্ঞার শিকার। কারামি বিজ্ঞান গবেষণার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকেই বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু নিষেধাজ্ঞা তার পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়। অন্যদিকে, গৃহযুদ্ধের শিকার মিয়ানমারের গু গু-ও যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার মাধ্যমে নতুন জীবন শুরুর স্বপ্ন দেখছিলেন, যা এখন অধরা রয়ে গেছে।
এই নিষেধাজ্ঞার কারণে অনেক শিক্ষার্থী ভিসা পেতে দীর্ঘসূত্রিতা এবং অতিরিক্ত যাচাই-বাছাইয়ের শিকার হচ্ছেন। ফলে তারা ভর্তি হয়েও সময়মতো ক্যাম্পাসে পৌঁছাতে পারছেন না। এই পরিস্থিতি বিশেষ করে ১৯টি দেশের শিক্ষার্থীদের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। গত বছর এই দেশগুলোর মধ্যে শুধু ইরান ও মিয়ানমারের শিক্ষার্থীরাই অর্ধেকের বেশি অনুমোদিত ভিসা পেয়েছিল।
যুক্তরাষ্ট্রে যেতে না পেরে তাদের কেউ কেউ অন্য দেশে বিকল্প খুঁজছে, আবার কেউ যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির পরিবর্তনের আশায় অপেক্ষা করছে।
সূত্র: এবিসি নিউজ