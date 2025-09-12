Close Menu
    যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত

    যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা
    যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা

    বিশ্বের ১১৭টিরও বেশি আন্তর্জাতিক মিডিয়া সংস্থা যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি সাংবাদিকদের ভিসার মেয়াদ কমানোর পরিকল্পনা বাতিলের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। তারা বলেছে, এই পরিবর্তন মার্কিন ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

    সংবাদ সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যৌথ বিবৃতিতে এএফপি, রয়টার্স, বিবিসি, এআরডি, এবিসি, গ্লোব অ্যান্ড মেইল, আইরিশ টাইমসসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া সংস্থাগুলো অংশগ্রহণ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভিসার মেয়াদ কমানো ‘মার্কিন সংবাদ কাভারেজের পরিমাণ ও মান হ্রাস করবে’।

    ট্রাম্প প্রশাসন সাধারণ সাংবাদিকদের জন্য ভিসার মেয়াদ ২৪০ দিন, চীনা মিডিয়ার কর্মীদের জন্য ৯০ দিন এবং শিক্ষার্থী ভিসা চার বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছিল। বর্তমানে সাংবাদিকরা পাঁচ বছর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে পারছেন।

    সংবাদ সংস্থাগুলো মনে করে, দীর্ঘ মেয়াদি ভিসা সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ত নেটওয়ার্ক ও গভীর জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। এর ফলে মার্কিন নীতি, সংস্কৃতি ও নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায়।

