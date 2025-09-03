সিলেটে বৃষ্টির বাগড়ায় ম্যাচ পরিত্যক্ত

সিলেটে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডসের মধ্যকার তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে টাইগাররা। সিরিজ সেরা হয়েছেন লিটন কুমার দাস। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার পর ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন রেফারি।
সিরিজের শেষ ম্যাচে মোট দুইবার বৃষ্টি হানা দেয়। ম্যাচের প্রথম চার ওভার এক বল মাঠে গড়াতেই বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ১৯তম ওভারের দুই বলের পর আবারও খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর বৃষ্টি না কমায় সেই ম্যাচ আর শুরু করা যায়নি।
বৃষ্টিতে দ্বিতীয়বার খেলা বন্ধ হওয়ার আগে বাংলাদেশের সংগ্রহ ছিল ৪ উইকেটে ১৬৪ রান।
শেষ ম্যাচে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে খানিকটা দেখেশুনে শুরু করেন দুই ওপেনার লিটন দাস ও সাইফ হাসান। প্রথম দুই ওভারে দুই চারের মারে আসে ৯ রান। এরপর হাত খুলে ব্যাট চালাতে থাকেন লিটন। তৃতীয় ওভারে আসে ৩টি চার ও এক ছয়ের মারে ২২ রান আসে। তবে পরের ওভারে সাজঘরে ফেরেন ওপেনার সাইফ হাসান। এরপরও একপ্রান্ত আগলে রানের চাকা সচল রাখেন লিটন।
ম্যাচের চার ওভারের বাংলাদেশের সংগ্রহ দাঁড়ায় এক উইকেটে ৫৬ রান। এরপর এক বল মাঠে গড়াতেই বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টি শেষে খেলা শুরু হলে বাংলাদেশের রানের চাকা মন্থর হয়ে যায়। পরের ছয় ওভারে আসে মাত্র ৩৩ রান। ম্যাচের এগারোতম ওভারে লিটনের এক ছক্কা ও চারের মারে ১৩ রান যোগ হয় বাংলাদেশের খাতায়।
এরপর খানিকটা দেখেশুনে খেলতে থাকেন শামীম হাসান ও লিটন। পরের তিন ওভারে আসে মাত্র ১৯ রান। ১৫তম ওভারে কেইনের বোলে সাজঘরে ফেরেন শামীম ও লিটন। দলীয় স্কোর তখন চার উইকেটে ১২২। ক্রিজে সোহান ও জাকের আলী।
এই দুই ব্যাটারও উইকেটে থিতু হতে খানিকটা সময় নেন। ম্যাচের ১৮ তম ওভারে কেইনের বলে তিনটি ছক্কা হাঁকান সোহান। এরপরের ওভারের দুই বল মাঠে গড়াতেই বৃষ্টিতে ফের খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আর খেলা মাঠে গড়ায়নি।
এই সিরিজের মধ্যে দিয়ে এশিয়া কাপের প্রস্তুতি শেষ করলো টাইগাররা। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর হংকংয়ে বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। আসরে বাংলাদেশের অপর দুই প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান ও শ্রীলংকা।