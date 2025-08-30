বিনা মূল্যে ইন্টার্নশিপের সুযোগ জাপানে

Close Menu
    আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের বিনা খরচে তিন থেকে ছয় মাস মেয়াদি রিসার্চ ইন্টার্নশিপের সুযোগ দিচ্ছে জাপানের ওকিনাওয়া ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ওআইএসটি)।

    বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

    এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক ইন্টার্নশিপ। গবেষণার বিষয়বস্তু, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে এই ইন্টার্নশিপ দেওয়া হয়। ২০২৬ সালের ১ এপ্রিল শুরু হয়ে এই ইন্টার্নশিপ চলবে ২০২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

    বিষয়সূচি

    সুযোগ-সুবিধা—

    • প্রতি কর্মদিবসে ২,৪০০ জাপানি ইয়েন (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১ হাজার ৮৫৫ টাকা) দেবে।
    • বিমানে আসা-যাওয়ার খরচ দেবে।
    • ফ্রি ভিসা-সাপোর্ট সুবিধা দেবে।
    • আবাসন ব্যবস্থা থাকবে।

    আবেদনের যোগ্যতা—

    • যে কোনো দেশের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন।
    • স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
    • ইংরেজিতে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।

    প্রয়োজনীয় নথিপত্র—

    • পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি।
    • ৪০০ শব্দের একটি স্টেটমেন্ট অব পারপাজ।
    • সুপারিশ লেটার।
    • অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট।

    আবেদন প্রক্রিয়া—

    অনলাইনে আবেদন করা যাবে। আবেদনপদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

    আবেদনের শেষ তারিখ:

    আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২৫।

