অফিসে স্ট্রেস দূর করবেন যেভাবে

কর্মক্ষেত্রে চাপ। এটি কর্মক্ষেত্রে কর্মরত যে কারোরই মাথায় আসতে পারে এই চাপ। ফলে যা আপনাকে অফিসের কাজ করা দিনকে কঠিন করে তোলে। অফিসে মনকে শান্ত ও উৎপাদনশীল রাখার জন্য মন ও শরীরকে পুনরায় সতেজ করার জন্য কিছুক্ষণ সময় বের করা অপরিহার্য। সেজন্য খুব বেশি সময় বা বিশেষ কোনো সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না।
দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যে সহজ এবং দ্রুত কিছু কাজ আপনার স্ট্রেস অনেকটাই দূর করতে পারে। এই হ্যাকগুলো ডেস্কে বসেই করা সহজ, যা মনোযোগ ফিরে পেতে, অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সামগ্রিক সুস্থতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। স্ট্রেস দূর হলে তখন কাজ করা সহজ হয়ে যায়। সেখান থেকে ভালো ফল আশা করা যায়।
৪-৭-৮ শ্বাস-প্রশ্বাস
এটি একটি সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল, যা চাপ কমাতে আশ্চর্যজনকভাবে কাজ করে। আরামে বসুন, চার সেকেন্ড নাক দিয়ে চুপচাপ শ্বাস নিন, সাত সেকেন্ডের জন্য শ্বাস ধরে রাখুন এবং তারপর আট সেকেন্ডের জন্য মুখ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে শ্বাস ছাড়ুন। এই চক্রটি তিন থেকে চারবার পুনরাবৃত্তি করুন। এটি করা আপনার স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করতে সাহায্য করবে। সেইসঙ্গে উদ্বেগের মাত্রা কমাবে।
মাইক্রো মেডিটেশন ব্রেক
মাত্র এক বা দুই মিনিট মাইক্রো মেডিটেশন করে কর্মপ্রবাহ ব্যাহত না করেও মানসিকভাবে সতেজ হতে পারেন। চোখ বন্ধ করুন, আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর মনোযোগ দিন এবং ৬০ সেকেন্ডের জন্য যেকোনো বিক্ষেপ বা উদ্বেগ ত্যাগ করুন। এই সংক্ষিপ্ত বিরতি মস্তিষ্ককে পুনরায় সেট করতে দেয়, একাগ্রতা বৃদ্ধি করে এবং স্ট্রেসের অনুভূতি কমায়।
ধাপে ধাপে পেশী শিথিলকরণ
এর মাধ্যমে পা থেকে শুরু করে মুখ পর্যন্ত শরীরের বিভিন্ন পেশী গোষ্ঠীকে শক্ত করে এবং তারপর ধীরে ধীরে মুক্ত করে করা হয়। ডেস্কে বসে, কয়েক সেকেন্ডের জন্য প্রতিটি পেশীকে নীরবে টান দিন এবং তারপর সম্পূর্ণরূপে শিথিল করুন। এই অনুশীলনটি মানসিক চাপের সঙ্গে থাকা শারীরিক অস্থিরতা কমায় এবং শিথিলতার অনুভূতি বাড়ায়।
ডেস্ক স্ট্রেচ রিসেট
ঘাড় ঘোরানো, কাঁধ ঝাঁকানো এবং হাত উপরে বা পিছনে রেখে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ফলে পেশীর টানটান ভাব কমতে পারে। এই স্ট্রেচগুলো কেবল শারীরিক অস্বস্তিই কমায় না বরং মস্তিষ্ককে উত্তেজনা কমাতে এবং শক্তির মাত্রা উন্নত করতে সংকেত দেয়। প্রতিদিন কয়েকবার দ্রুত স্ট্রেচ রিসেট করলে অফিসের কাজ কম কষ্টকর মনে হবে।
কৃতজ্ঞতার কথা লিখে রাখুন
কৃতজ্ঞতার ওপর মনোযোগ দিলে মানসিকতা স্ট্রেস থেকে ইতিবাচকতায় পরিবর্তিত হয়। ডেস্কে একটি ছোট নোটপ্যাড বা স্টিকি নোট রাখুন এবং প্রতিদিন আপনি যে জিনিসটির জন্য কৃতজ্ঞ তা লিখে রাখুন।
সাফল্য এবং কৃতজ্ঞতার অনুভূতি জোরদার করার জন্য লেখার পরে এটি পরীক্ষা করে দেখুন। এই সহজ অনুশীলনটি আপনার মেজাজকে উজ্জ্বল করবে, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করবে এবং অতিরিক্ত চাপের অনুভূতি কমাবে।