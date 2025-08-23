Close Menu
    তিতা দিয়ে লইট্টা মাছের ঝাল

    লইট্টা মাছের ঝাল
    লইট্টা মাছের ঝাল

    বাঙালি মাছ প্রেমী হলেও, সবাই কিন্তু সব মাছ খান না। তেমন একটি মাছ হলো লইট্টা। দেখতে মোটেই ভালো নয়। আর স্বাদও তেমন আহামরি নয়। তবে রাঁধার মতো রাঁধলে কিন্তু চেটেপুটে সাফ হয়ে যেতে পারে এক থালা ভাত।

    তিতা দিয়ে লইট্টা মাছের ঝাল তৈরি করতে আমাদের যা যা লাগবে:

    লইট্টা মাছ ৩০০ গ্রাম, করলা ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ফালি  ৬-৭ টা, আদা ও রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া এবং ধনিয়া গুড়া ১ চা চামচ করে, সয়াবিন তেল  ৪ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ।

    প্রণালি:

    লইট্টা মাছ কেটে ধুয়ে ছোট টুকরো করে লবণ মাখিয়ে রাখুন। করলা চিকন লম্বা করে কেটে ধুয়ে নিন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি সোনালী করে ভেজে নিন। পরে সামান্য পানি দিয়ে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুড়া, লবণ দিয়ে কষিয়ে মাছ দিন।

    মাছ কষিয়ে অল্প পানি দিয়ে ফুটে উঠলে করলা দিয়ে ঢাকনা ছাড়া রান্না করুন সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। পরে কাঁচা মরিচ ফালি, ধনেপাতা কুচি, জিরাগুঁড়া দিয়ে নেড়ে ৩-৪ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিন তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু তিতা দিয়ে লইট্টা মাছের ঝাল।

