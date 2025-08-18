Close Menu
    হিমালয়ের প্রায় ১০০টি পর্বতচূড়ায় বিনামূল্যে আরোহণের সুযোগ

    পর্বতারোহীরা
    হিমালয়ের প্রায় ১০০টি পর্বতচূড়ায় বিনামূল্যে আরোহণের সুযোগ দেবে নেপাল। প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যটন বাড়াতে আগামী দুই বছরের জন্য হিমালয়ের ৯৭টি পর্বতচূড়ায় বিনামূল্যে আরোহণের সুযোগ পাবে পর্বতারোহীরা।

    নেপালের পর্যটন বিভাগ জানিয়েছে, তারা আশা করছে এই উদ্যোগ দেশের অনাবিষ্কৃত পর্যটনস্থল মানুষের কাছে তুলে ধরবে।

    এদিকে সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট আরোহণের জন্য পারমিট ফি বেড়ে ১৫ হাজার ডলার (১১ হাজার ১৭০ পাউন্ড) হবে-যা প্রায় এক দশকের মধ্যে প্রথম বৃদ্ধি।

    পর্বতারোহণ নেপালের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য রাজস্ব উৎস। যেখানে বিশ্বের ১০টি উচ্চতম পর্বতের মধ্যে আটটি অবস্থিত। গত বছর আরোহণ ফি বাবদ ৫.৯ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে নেপাল যার তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি এভারেস্ট থেকে এসেছে।

    যেসব শৃঙ্গের জন্য ফি মওকুফ করা হবে সেগুলো নেপালের কর্ণালি এবং সুদূর পশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত, যার উচ্চতা পাঁচ হাজার ৯৭০ মিটার (১৯ হাজার ৫৯০ ফুট) থেকে সাত হাজার ১৩২ মিটারের মধ্যে। দুটি অঞ্চলই নেপালের অন্যতম দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত প্রদেশগুলো মধ্যে পড়ে।

    নেপালের পর্যটন বিভাগের পরিচালক হিমাল গৌতম জানায়, মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য সত্ত্বেও এসব চূড়ায় পর্যটক এবং পর্বতারোহীদের সংখ্যা খুবই কম। কারণ এখানে যাওয়াও খুব কঠিন। আমরা আশা করি নতুন বিধানটি সাহায্য করবে।

