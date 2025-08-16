Close Menu
    আলজেরিয়ায় বাস দুর্ঘটনায় নিহত ১৮

    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    আলজেরিয়ার রাজধানীতে একটি বাস দুর্ঘটনার  ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় নিহত হয়েছে ১৮ জন। এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশটির জরুরি পরিষেবা সংস্থা এই তথ্য জানিয়েছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। 

    প্রতিবেদনে বলা হয়, বাসটি সেতু থেকে নদীতে পড়ে গেলে ১৮ জন ডুবে মারা যায়। আহত হয় ৯ জন। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

    দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। বাসটি এল হাররাচ এলাকায় যাওয়ার সময় রাস্তা থেকে উল্টে গিয়ে ওউদ এল হাররাচ নদীতে পড়ে যায়। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা আসার আগেই বাসিন্দারা উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন।

    আলজেরিয়ার সিভিল প্রটেকশন সার্ভিস এক বিবৃতিতে জানায়, প্রায় ২৫টি অ্যাম্বুল্যান্স, ১৬ জন ডুবুরি এবং চারটি নৌকা উদ্ধার অভিযানে সহায়তা করার জন্য মোতায়েন করা হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত অনুসন্ধান অভিযান অব্যাহত থাকে।

