    চুক্তি ছাড়াই শেষ হলো ট্রাম্প-পুতিনের বৈঠক

    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৈঠক শেষ হয়েছে। চুক্তি বা বড় কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়া এ বৈটক শেষ হয়। তবে আলোচনাকে ইতিবাচক আখ্যা দিয়েছে দুই পক্ষই। খবর রয়টার্স।

    যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের অ্যাঙ্করেজ সামরিক ঘাঁটিতে দুই নেতার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের ইস্যুতে কোনো চুক্তি বা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি তারা। তবে খুব ভালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

    এদিকে, বৈঠকে যেসব বিষয়ে দুজন একমত হয়েছেন, সেগুলো থেকেই হতে পারে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ এবং যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের সূচনা—এমন মন্তব্য করেছেন পুতিন। তিনি আরও জানান, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

    রুশ প্রেসিডেন্টের ভাষায়, এই পথে হাঁটলে শিগগিরই ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ সম্ভব। তবে ঠিক কোন কোন বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, তা নিশ্চিত করেননি তিনি।

    প্রসঙ্গত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সপ্তমবারের মতো মুখোমুখি বৈঠক ছিল। এ বৈঠকে ট্রাম্পের সঙ্গে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং তার বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। আর পুতিনের সঙ্গে ছিলেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এবং পুতিনের সহকারী ও মুখপাত্র ইউরি উশাকভ।

