ইসরায়েলি নিরাপত্তা কর্মীদের ভিসা নবায়ন করছে না ফ্রান্স

ইসরায়েলি গণমাধ্যম জানিয়েছে, ফরাসি কর্তৃপক্ষ প্যারিসে ইসরায়েলি বিমান সংস্থা এল আলের নিরাপত্তা কর্মীদের কর্ম ভিসা নবায়ন বন্ধ করে দিয়েছে। যার ফলে বাধ্য হয়ে দেশে ফিরছেন অনেক ইসরায়েলি। ফ্রান্সের আসন্ন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার পরিকল্পনাকে ঘিরে দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এ পদক্ষেপ সামনে এলো।
ইসরায়েলের দৈনিক ইয়েদিয়োথ আহরোনোথ জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্মীরা যারা ‘আইটিএএন’ কর্মী হিসেবে নিবন্ধিত, কূটনৈতিক মিশনে নিযুক্ত ইসরায়েলি নাগরিক, আগে এমন ভিসা পেতেন যা তাদের ফ্রান্সে আইনগতভাবে বসবাস ও কাজ করার অনুমতি দিত। কিন্তু এখন ওই ভিসা নবায়ন বন্ধ হওয়ায় তারা কার্যত ফ্রান্সে অবৈধভাবে কাজ ও বসবাস করছেন বলে গণ্য হচ্ছে।
পত্রিকাটি আরও বলেছে, অনেক কর্মীকে প্যারিসে ইসরায়েলি দূতাবাসের মাধ্যমে অস্থায়ী কূটনৈতিক ভিসা নিতে হয়েছে, আবার কেউ কেউ ভিসা নবায়নে ব্যর্থ হয়ে ইসরায়েলে ফিরে গেছেন।
ফরাসি কর্তৃপক্ষ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। তবে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জেরুজালেম পোস্টকে জানিয়েছে, বিষয়টি প্যারিসে ইসরায়েলি দূতাবাস ও ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে দেখা হচ্ছে।
এ ঘটনার আগে ফরাসি রাজধানীতে এল আলকে লক্ষ্য করে একাধিক হামলার ঘটনা ঘটে। গত সপ্তাহে এল আলের প্যারিস অফিসে গ্রাফিতি স্প্রে করে “এল আল গণহত্যাকারী এয়ারলাইন” লেখা হয়, যার পর কোম্পানি তাদের সব কর্মীকে শহর থেকে সরিয়ে নেয়।
সোমবার, প্যারিসের শার্ল দ্য গল বিমানবন্দরের এক এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার এল আলের এক বিমানের রানওয়ের দিকে যাওয়ার সময় ইন্টারকমে “ফ্রি প্যালেস্টাইন” বলে একজন চিৎকার করেন বলে অভিযোগ উঠে। ফ্রান্স ও ইসরায়েলের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায় যখন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ আগামী সেপ্টেম্বরে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।
সূত্র : আনাদুলু