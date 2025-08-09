পুতিনের সাথে ট্রাম্পের বৈঠক ১৫ আগস্ট

Close Menu
    আগামী ১৫ আগস্ট রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বহুল প্রতীক্ষিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে আলোচনায় আলাস্কায় মুখোমুখি হবেন এই দুই নেতা। খবর রয়টার্স

    শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন। ওভাল অফিসে আর্মেনিয়া-আজারবাইজান চুক্তির পর আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ইঙ্গিত দেন, যুদ্ধবিরতি চুক্তির খুব কাছাকাছি রাশিয়া-ইউক্রেন। পরবর্তীতে ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে নিশ্চিত করেন, পুতিনের সঙ্গে বৈঠক আয়োজনের কথা।

    এ ছাড়াও পুতিনের সহকারী ইউরি উশাকভ জানান, দুই নেতা ইউক্রেন সংকটের দীর্ঘমেয়াদী শান্তিপূর্ণ সমাধান অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিকল্প আলোচনা করবেন।

    অন্যদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, রাশিয়ার ওপর যথাযথ চাপ প্রয়োগ করা হলে যুদ্ধবিরতি সম্ভব।

    তিনি জানান, তিনি বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে ডজনখানেকের বেশি আলোচনা করেছেন এবং তার দল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগে রয়েছে।

    উল্লেখ্য, গত জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই মস্কো-কিয়েভ সংঘাত বন্ধে কূটনৈতিক নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন ট্রাম্প।

    রাশিয়ার ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞার হুমকিও দিয়েছেন। গত বুধবার মস্কোয় পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন বিশেষ মার্কিন প্রতিনিধি স্টিভ উইটকফ। উভয় পক্ষ আলোচনাকে ফলপ্রসূ আখ্যা দেয়।

