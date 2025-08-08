গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করল ইসরায়েলি মন্ত্রিসভা

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডের গাজা সিটি দখলে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে দেশটির নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে গাজা শহর দখলের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরের জনগণকে মানবিক সহায়তা দেয়ার কথাও বলা হয়েছে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ তথ্য জানায়।
তবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিকল্পনার সত্যতা নিশ্চিত করেনি।
অনলাইন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস প্রথম এ তথ্য প্রকাশ করে। সংবাদমাধ্যমটিতে বলা হয়, রাজনৈতিক-নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর হামাস পরাজয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এর মাধ্যমে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা সিটি দখলের প্রস্তুতি নেবে।
এদিকে, এক সিনিয়র ইসরায়েলি কর্মকর্তার বরাতে জানানো হয়, আগামী ৭ অক্টোবরের মধ্যে গাজা শহর থেকে সব ফিলিস্তিনিকে কেন্দ্রীয় শিবির ও অন্যান্য এলাকায় সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এরপর শহরে থাকা হামাস যোদ্ধাদের অবরুদ্ধ করে স্থল অভিযান চালানো হবে।
এর আগে নেতানিয়াহু ফক্স নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ইসরায়েল গাজার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়, তবে সেখানে শাসন চালাতে চায় না। আমরা গাজাকে দখল করে রাখতে চাই না, বরং একটি নিরাপত্তা বেষ্টনী স্থাপন করতে চাই। আমরা শাসন করতে চাই না।
তবে তিনি এখনো স্পষ্ট করেননি, ভবিষ্যতে গাজার প্রশাসনিক দায়িত্ব কোন পক্ষ গ্রহণ করবে।
মূলত গত কয়েক দিন ধরেই গাজা দখলের ইঙ্গিত দিচ্ছিল ইসরায়েল। ডোনাল্ড ট্রাম্প কার্যত নেতানিয়াহুকে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এটা ইসরায়েলিদের সিদ্ধান্ত।