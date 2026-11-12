মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত : কর্মজীবনের বাকি ২৯ বছর বেতন পাবে নিহত কর্মীর পরিবার

কর্পোরেট দুনিয়ায় অনেক সময় শুধু লাভ-ক্ষতির হিসাবটাই বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু এর বাইরেও কিছু প্রতিষ্ঠান ও ঘটনা থাকে, যা আমাদের নতুন করে মানবতায় বিশ্বাস জোগায়। সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ‘রেনাটা’ এক মানবিক ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দুর্ঘটনায় নিহত এক কর্মীর পরিবারকে তাঁর কর্মজীবনের বাকি ২৯ বছর ধরে নিয়মিত বেতন-ভাতা দিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
কী ঘটেছিল সেদিন?
মৌলভীবাজারে রেনাটার মেডিকেল প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন ৩১ বছর বয়সী মো. আসাদুজ্জামান। গত ১৯ আগস্ট প্রতিদিনের মতো কাজে বেরিয়ে কুলাউড়ায় এক মর্মান্তিক মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তিনি না ফেরার দেশে চলে যান। রেখে যান তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী এবং তিন শিশুসন্তানকে। আসাদুজ্জামান বেঁচে থাকলে তাঁর চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার বয়স হতে আরও ২৯ বছর বাকি ছিল। আর এই বিষয়টি অনুধাবন করেই রেনাটা কর্তৃপক্ষ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়।
যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে প্রতিষ্ঠানটি
আসাদুজ্জামানের জানাজায় অংশ নিয়ে রেনাটার মহাব্যবস্থাপক সাখাওয়াত হোসেন ঘোষণা দেন যে, ওই কর্মীর অবর্তমানে তাঁর পরিবার আগামী ২৯ বছর ধরে প্রতিমাসে নিয়মিত বেতন পাবে। শুধু তাই নয়, কোম্পানির অন্যান্য কর্মীর বেতন যেভাবে বার্ষিক বৃদ্ধি পায় এবং উৎসব ভাতা বা বোনাস দেওয়া হয়, নিহত আসাদুজ্জামানের পরিবারের ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।
রেনাটার মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান নিসবাত আনোয়ার জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় এর আগেও দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া কর্মীদের পরিবারকে এমন সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তবে এবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সুবাদে বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর মতে, কর্মীরাই একটি প্রতিষ্ঠানের মূল শক্তি, আর তাই দুঃসময়ে তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোই কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রকৃত অর্থ।
রেনাটার এই উদ্যোগ কর্পোরেট সংস্কৃতির প্রচলিত ধারণাকে অনেকটাই বদলে দিয়েছে। একজন কর্মীর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর পরিবার যে গভীর আর্থিক ও মানসিক সংকটে পড়ে, এই দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা সেই ক্ষত অনেকটাই প্রশমিত করবে। এমন মানবিক দৃষ্টান্ত দেশের অন্যান্য করপোরেট প্রতিষ্ঠানের জন্যও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।