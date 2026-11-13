এআই কি আপনার চাকরি কেড়ে নেবে?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আমাদের অনেক আশার আলো দেখাচ্ছে। তবে এটি অনেক দুশ্চিন্তার কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে এআইয়ের কারণে চাকরি চলে যাওয়ার খবর শুনলে মানুষ ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। চলুন, একটি উদাহরণ দিয়ে লেখাটি শুরু করা যাক।
আপনি যখন আপনার ফোনে কোনো ভিডিও দেখেন, তখন একজন ইউজার এক্সপেরিয়েন্স (ইউএক্স) ডিজাইনার ঠিক করেন যে আপনি ভিডিওটি কতটা সহজে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে দেখতে পাবেন। একজন তরুণ বাংলাদেশি যুবক ঢাকায় বসে অনলাইনে সুইজারল্যান্ডের একটি কোম্পানির জন্য এই কাজ করতেন। তিনি বেশ ভালো উপার্জন করতেন। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দ্রুত প্রসারের কারণে সম্প্রতি তিনি তাঁর চাকরিটি হারিয়েছেন।
ওই তরুণ জানান, কোম্পানিটি এখন তাঁর ডিজাইন ও বিশ্লেষণের কাজগুলো করার জন্য এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, ‘হঠাৎ একদিন তারা আমাকে জানাল, আমার পদে আর কোনো কর্মীর প্রয়োজন নেই।’
এই গল্পটি একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরে যে, আধুনিক প্রযুক্তি কীভাবে সারা বিশ্বে তরুণদের চাকরিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।
কৃষ্ণ পদ রায় ২০১৬ সাল থেকে ব্লগিং এবং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের কাজ করছেন। একসময় ১০ জন কর্মী তাঁকে কাজে সাহায্য করতেন। কিন্তু এআই ব্যবহার শুরু করার পর তাঁর আর কোনো সহায়তার প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে, কাজ পাওয়ার হারও কমে গেছে। সব মিলিয়ে তাঁর এখন আর কর্মীর দরকার নেই। তিনি বলেন, ‘এখন আমি এআই দিয়ে নিজেই কাজ করি।’
বিশ্বব্যাপী এআই কীভাবে চাকরির ওপর প্রভাব ফেলছে, এই দুটি ঘটনা তারই উদাহরণ। বিভিন্ন খাতের কোম্পানি ও উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এআইয়ের কারণে অনেকেই চাকরি হারাচ্ছেন। একই সময়ে, কোম্পানিগুলো তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারছে। একজন দক্ষ কর্মী আগের চেয়ে বেশি কাজ করতে পারছেন। অন্যদিকে, কিছু নতুন চাকরির সুযোগও তৈরি হচ্ছে।
চাকরিতে প্রভাব ফেলবে এআই : বলছে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন
এআই চাকরির ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে সারা বিশ্বে গবেষণা চলছে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের ‘সাউথ এশিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেট: জবস, এআই অ্যান্ড ট্রেড’ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এআইয়ের কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় ৭ শতাংশ চাকরি সরাসরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে।
প্রতিবেদনটি তৈরি করতে বিশ্বব্যাংক ২০২০ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার ২ কোটি ৮০ লাখ অনলাইন চাকরির বিজ্ঞাপন পর্যালোচনা করেছে। তাদের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ওপেনএআই-এর তৈরি এআই মডেল চ্যাটজিপিটি চালু হওয়ার পর কিছু পেশায় চাকরির বিজ্ঞাপন প্রায় ২০ শতাংশ কমে গেছে। যেসব পেশায় মানুষের বিকল্প হিসেবে এআই ব্যবহারের সুযোগ বেশি, সেসব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন কমেছে।
বিপাকে নতুনরা
এআইয়ের কারণে প্রযুক্তি খাতে কাজের উৎপাদনশীলতা বাড়লেও নতুনদের প্রবেশের সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে। আগে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বা কোডিংয়ের বিভিন্ন ধাপে বেশ কয়েকজন কর্মীর প্রয়োজন হতো। এখন একজন কর্মী এআই টুল ব্যবহার করে তুলনামূলক বেশি কাজ করতে পারছেন। ফলে নতুন কর্মী নিয়োগের চাহিদা কমে গেছে।
তৈরি হচ্ছে নতুন সুযোগও
এআই যেমন প্রথাগত কাজ কমিয়ে দিচ্ছে, তেমনি নতুন কাজের সুযোগও তৈরি করছে। কেউ এআই শিখিয়ে আয় করছেন, আবার কেউ এআই পরামর্শক সেবা দেওয়ার জন্য কোম্পানি খুলছেন।
লাইটক্যাসলের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এআই টুলগুলো এখন টেমপ্লেট-ভিত্তিক ওয়েবসাইট তৈরির কাজ ভালোভাবেই করতে পারে। তবে বড় কোম্পানিগুলোর কাস্টম লজিক, নিরাপত্তা এবং জটিল সংযোগের ক্ষেত্রে এখনো মানুষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এ কারণে এআই ইন্টিগ্রেশন এবং চ্যাটবট তৈরির মতো কাজের চাহিদা বাড়ছে।
ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্ম আপওয়ার্কের ‘ইন-ডিমান্ড স্কিলস ২০২৬’ প্রতিবেদনেও নতুন কাজের চাহিদা বাড়ার চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে এই প্ল্যাটফর্মে এআই দিয়ে ভিডিও তৈরি ও সম্পাদনার দক্ষতার চাহিদা ৩২৯ শতাংশ বেড়েছে।
‘ব্রেইন স্টেশন ২৩’-এর একজন নির্বাহী বলেন, এটি সত্য যে এআই-তে দক্ষ কর্মীদের চাহিদাও বাড়ছে।
সুখবর হলো, চাকরির বাজারে এগিয়ে থাকতে অনেকেই নিজ উদ্যোগে এআই-ভিত্তিক নতুন দক্ষতা অর্জন করছেন। এআইয়ের কারণে সুইস কোম্পানিতে চাকরি হারানো সেই তরুণ এখন এআই এবং মেশিন লার্নিং শিখছেন। তিনি বলেন, ‘টিকে থাকতে হলে সময়ের সাথে নিজেকে বদলাতে হবে।’