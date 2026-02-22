নিজ অঙ্গনে ফিরলেন অধ্যাপক ইউনূস : দায়িত্ব শেষে আবার ইউনূস সেন্টারে

বাংলাদেশের এক সংকটময় মুহূর্তে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। দেড় বছর সাফল্যের সাথে দেশ পরিচালনার পর, নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি ফিরে গিয়েছেন তাঁর চিরচেনা কর্মস্থলে।
রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) সকালে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত গ্রামীণ টেলিকম ভবনের ইউনূস সেন্টারে কাজে যোগ দেন তিনি। তাঁর এই ফিরে আসাকে ঘিরে সহকর্মীদের মাঝে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।
১৮ মাস পর অধ্যাপক ইউনূস যখন তাঁর কার্যালয়ে পৌঁছান, তখন দীর্ঘদিনের পুরোনো সহকর্মীরা তাঁকে ফুল দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ইউনূস সেন্টারের ফেসবুক পেজে জানানো হয়, তিনি সেখানে পৌঁছে গ্রামীণ ব্যাংকের সহযোগী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি এবং সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপদেষ্টাদের সাথে একটি বৈঠক করেন।
সামাজিক ব্যবসার আন্তর্জাতিক থিঙ্কট্যাংক হিসেবে পরিচিত এই ইউনূস সেন্টার থেকেই তিনি বিশ্বব্যাপী তাঁর দারিদ্র্য বিমোচনের দর্শন ছড়িয়ে দেন।
২০২৪ সালের ৮ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর এক বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন অধ্যাপক ইউনূস। সে সময় তিনি বলেছিলেন, “আমরা কেউ দেশ শাসনের মানুষ নই। দেশের সংকটকালে ছাত্রদের আহ্বানে আমরা এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।”
রাষ্ট্রের সংস্কার এবং একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করার পর ১৭ ফেব্রুয়ারি নতুন সরকার গঠিত হয়। এর মাধ্যমেই অধ্যাপক ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটে।