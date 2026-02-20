বাংলাদেশের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্কের পথে ভারত

দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে এক বড় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর নানা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ‘সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে’ কাজ করার প্রকাশ্য অঙ্গীকার করল ভারত। দিল্লির সাউথ ব্লক থেকে আসা এই ইতিবাচক বার্তা কেবল দুই প্রতিবেশীর মৈত্রী নয়, বরং পুরো অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য এক নতুন বার্তা বহন করছে। শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়ালের বক্তব্য স্পষ্ট করে দিল, নয়াদিল্লি এখন ঢাকার সঙ্গে এক ‘উষ্ণ ও প্রগতিশীল’ সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু করতে প্রস্তুত।
জয়সোয়ালের ব্রিফিং : ইতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, ভারতের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও ইতিবাচক এবং ফলপ্রসূ করে তোলা। তিনি বলেন, “ভারত চায় দুই দেশের ঐতিহাসিক ও বহুমুখী সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিতে।” বিশেষ করে নতুন সরকারের অধীনে দুই দেশের মধ্যকার অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার টেবিলে বসার আগ্রহ দেখিয়েছে ভারত।
ভিসা কড়াকড়ি শিথিল করার ইঙ্গিত
বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য ভারতের ভিসার বিষয়টি সবসময়ই এক সংবেদনশীল ইস্যু। ব্রিফিংয়ে জয়সোয়াল ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সম্পর্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে ভিসার কড়াকড়ি তুলে দেওয়া হতে পারে। সরাসরি কোনো দিনক্ষণ উল্লেখ না করলেও তিনি জানান, নতুন সরকারের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে সব বিষয়ের পাশাপাশি ভিসা সহজ করার বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে। এটি কার্যকর হলে তা দুই দেশের মানুষের মধ্যকার যোগাযোগ (People-to-People Contact) বৃদ্ধিতে প্রথম মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।
মোদির চিঠি ও ওম বিড়লার সফর : কূটনীতির নতুন মেরুকরণ
বাংলাদেশের নির্বাচনের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানানোর মধ্য দিয়েই সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করে।
- মোদি’র বার্তা: লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তারেক রহমানের হাতে নরেন্দ্র মোদির একটি বিশেষ চিঠি তুলে দেন।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ: চিঠিতে মোদি উল্লেখ করেছেন, ভারত একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ দেখতে আগ্রহী।
- দ্বিপাক্ষিক বৈঠক: ওম বিড়লা ও তারেক রহমানের মধ্যকার বৈঠকটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যা দুই দেশের আগামীর কর্মপরিকল্পনার ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে।
মৌলবাদ ইস্যু ও ভারতের কৌশলগত নীরবতা
ব্রিফিং চলাকালীন বাংলাদেশের একজন নেতার ‘ভারতে মৌলবাদ বিস্তার’ সংক্রান্ত মন্তব্যের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জয়সোয়াল অত্যন্ত কৌশলী ভূমিকা পালন করেন। তিনি কোনো নেতিবাচক বিতর্কে না জড়িয়ে কেবল সম্পর্কের ‘সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন’ এবং ‘ইতিবাচক আগামীর’ ওপর জোর দেন। এটি প্রমাণ করে যে, ছোটখাটো বিবাদ ছাপিয়ে ভারত এখন বড় পরিসরে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে অনেক বেশি আগ্রহী।
ঐতিহাসিক ও বহুমুখী সম্পর্কের অগ্রাধিকার
ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক কেবল রাজনৈতিক নয়, বরং এটি অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়ে। কানেক্টিভিটি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জ্বালানি নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলোতে দুই দেশই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। জয়সোয়ালের বক্তব্যে সেই ‘বহুমুখী’ সম্পর্কের প্রতিফলনই ফুটে উঠেছে।
আগামীর প্রত্যাশা : সম্পর্কের রোডম্যাপ
বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের এই পরিবর্তনশীল অবস্থান প্রমাণ করে যে তারা বাংলাদেশের স্থিতিশীলতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। নতুন সরকারের ভিশন এবং ভারতের সহযোগিতা যদি একই সমান্তরালে চলে, তবে দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নয়নের এক নতুন মডেল তৈরি হতে পারে।
উপসংহার : উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই ব্রিফিং কেবল একটি নিয়মিত আয়োজন ছিল না, বরং এটি ছিল বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রতি ভারতের বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার একটি আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ। দিল্লির এই ‘উষ্ণ সম্পর্ক’ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে কতটা প্রতিফলিত হয়, তা দেখার জন্য এখন সবার নজর থাকবে আসন্ন উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলোর দিকে।