Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    বাংলাদেশ Updated:

    ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় আরও চারজনের মৃত্যু

    বাংলাদেশ Updated:1 Min Read
    dengue mosquito picture
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে, আর নতুন করে ১,১০১ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

    এ নিয়ে চলতি বছরে মোট ৯৩ হাজার ৯২৩ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মশাবাহিত এই রোগে এখন পর্যন্ত ২৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

    dengue mosquito picture

    স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মঙ্গলবারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, আর উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় মারা গেছেন একজন।

    নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের হাসপাতালে সর্বাধিক ২৪১ জন ভর্তি হয়েছেন। এ ছাড়া দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৭৫ জন, বরিশাল বিভাগে ১৫১ জন, খুলনা বিভাগে ৫৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১২৫ জন, রাজশাহী বিভাগে ৪৫ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৭৫ জন, রংপুর বিভাগে ১৯ জন এবং সিলেট বিভাগে ৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন গত ২৪ ঘণ্টায়।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!