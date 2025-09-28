আজ শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাষষ্ঠী

আজ থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা শুরু হচ্ছে। মহাষষ্ঠী দিয়ে শুরু হওয়া এ উৎসব শেষ হবে আগামী ২ অক্টোবর বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে।
অকালবোধন, কল্পারম্ভ ও বিহিত পূজার মধ্য দিয়ে রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে শুরু হয়েছে মহাষষ্ঠীর অনুষ্ঠান। ধূপধুনচি, পঞ্চপ্রদীপ আর ঢাকের বাদ্যের তালে দেবী দুর্গাকে আহ্বান জানানো হচ্ছে। পঞ্জিকা অনুযায়ী, আজ বেলা ১১টা ১১ মিনিট পর্যন্ত ষষ্ঠী তিথিতে অনুষ্ঠিত হবে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস।
মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটি জানিয়েছে, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে আজ সায়ংকালে দেবীর বোধন অনুষ্ঠিত হবে। একই নির্ঘণ্ট মেনে দেশের সর্বত্র পূজামণ্ডপগুলোতে চলছে দেবী দুর্গাকে বরণের প্রস্তুতি।
সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনায় নতজানু হবেন ভক্তরা। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে দশভূজা দেবী দুর্গার বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস। এ বছর গজে চড়ে মর্ত্যে আসছেন দেবী, আর ফিরবেন দোলায় চড়ে।
এ বছর সারাদেশে ৩৩ হাজার ৩৫৫টি মণ্ডপ ও মন্দিরে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে শুধু রাজধানীতেই রয়েছে ২৫৯টি মণ্ডপ। পূজামণ্ডপগুলোতে চলছে শেষ মুহূর্তের সাজসজ্জা ও প্রস্তুতি।