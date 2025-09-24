আরব আমিরাতের ভিসা নিয়ে বড় সুখবর

কয়েকদিন আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের অভিবাসন বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে ইউএই ভিসা অনলাইন জানিয়েছিল, বাংলাদেশের জন্য পর্যটন ও কর্ম ভিসার ওপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে দেশটি। তবে এই খবরকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে আরব আমিরাতে (ইউএই) অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস।
এক বিবৃতিতে দূতাবাস জানিয়েছে, ভিসা ইস্যু বন্ধ সংক্রান্ত যে তথ্য প্রচারিত হয়েছে তা একটি অনির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট থেকে এসেছে। আমিরাত কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করার কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি। খবর গালফ নিউজ।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওই ওয়েবসাইটের তথ্য সঠিক নয়। আমিরাত সরকার বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া নিয়ে কোনো নির্দেশনা জারি করেনি।
ওয়েবসাইটটির একাধিক অসঙ্গতিও দূতাবাস তুলে ধরেছে। সাইটটি নিজের ঠিকানা দুবাই উল্লেখ করলেও, ফোন নম্বর ভারতে নিবন্ধিত, রেজিস্ট্র্যান্ট ও টেকনিক্যাল কন্টাক্ট যুক্তরাজ্যভিত্তিক এবং রেজিস্ট্রার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক। উল্লেখিত দুবাই ঠিকানাটিও বাস্তবে নেই।
বাংলাদেশ দূতাবাস আরও জানিয়েছে, সার্বজনীন পর্যালোচনা অনুযায়ী, এই ওয়েবসাইট পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে ‘বিশ্বাসযোগ্য নয়’ এবং ‘প্রতারণার পরিচয় বহনকারী’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
দূতাবাস বাংলাদেশ এবং আমিরাতের নাগরিকদের সতর্ক করে বলেছে, এ ধরনের ভিত্তিহীন তথ্যের প্রভাবিত হবেন না। একই সঙ্গে সংবাদমাধ্যমকেও অনুরোধ করা হয়েছে, যাচাইবিহীন তথ্য ছাপানোর আগে আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে।