    বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ রোববার

    বিবিধ
    সূর্যগ্রহণ
    বার্তাবাংলা ডেস্ক

    আগামীকাল রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ঘটতে যাচ্ছে বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ, যা আশিংকভাবে দেখা যাবে। তবে এই মহাজাগতিক দৃশ্য বাংলাদেশ থেকে দেখা যাবে না।

    সূর্যগ্রহণ ঘটে তখনই, যখন চাঁদ তার পরিভ্রমণ পথে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ে। এ সময় পৃথিবীর নির্দিষ্ট কিছু স্থান থেকে সূর্য আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। সাধারণত অমাবস্যার পরে নতুন চাঁদ উঠার সময় এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

    বিষয়সূচি

    সূর্য গ্রহণের বাংলাদেশ সময়

    আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম (বিএসটি) অনুযায়ী সূর্যগ্রহণ শুরু হবে ২১ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা ২৯ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডে। সর্বোচ্চ গ্রহণ হবে ২২ সেপ্টেম্বর রাত ১টা ৪১ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডে, এবং গ্রহণ শেষ হবে রাত ৩টা ৫৩ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডে। এই মহাজাগতিক ঘটনার মোট স্থায়িত্বকাল হবে প্রায় ৪ ঘণ্টা ২৪ মিনিট।

    কোথা থেকে দেখা যাবে?

    আগামীকালকের সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে নিউজিল্যান্ড, পূর্ব মেলানেশিয়া, দক্ষিণ পলিনেশিয়া ও পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চলে।

    সূর্যগ্রহণের গতিপথ

    গ্রহণের কেন্দ্রীয় গতিপথের বিবরণ অনুযায়ী, স্থানীয় সময় সকাল ৫টা ৫৩ মিনিট ১৭ সেকেন্ডে যুক্তরাষ্ট্রের সামোয়া দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে গ্রহণ শুরু হবে। সর্বোচ্চ গ্রহণ দেখা যাবে সকাল ১০টা ১৩ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডে অ্যান্টার্কটিকার ডুমন্ট ডি’উরভিল আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। গ্রহণ শেষ হবে বিকেল ৫টা ৪৮ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডে অ্যান্টার্কটিকার আলেকজান্ডার দ্বীপ থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে। সূর্যগ্রহণের সর্বোচ্চ মাত্রা হবে ০.৮৫৫।

