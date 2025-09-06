Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    বিনোদন

    অপুকে ধুয়ে দিলেন পরী

    বিনোদন 1 Min Read
    অপু-পরীমণি
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    অপু-পরীমণি

    আওয়ামী লীগের এমপি হতে চাওয়া অপু বিশ্বাস বিএনপির অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সমালোচনার তুঙ্গে। বিএনপি সহ শোবিজের অনেকেই এ নিয়ে নিন্দা প্রকাশ করেছেন।

    সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এ নিয়ে তুমুর চর্চা হচ্ছে। এবার অপুর সমালোচনায় ঢাকাই সিনেমার আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমণি।

    শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি লিখেন, ‘আগে ছিল ৬ মাস হিন্দু, ৬ মাস মুসলিম। এখন ৬ মাস আওয়ামীলীগ, ৬ মাস বিএনপি- পল্টিবাজ, সুবিধাবাদী কারে বলে দিদি কিন্তু দেখিয়ে দিলেন। বাপরে বাপ কি জিনিস এটা।’ পরীমণির পোস্টে অনেকেই তার সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছেন।

    জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জানিপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত শোডাউন, ভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অপু। সঙ্গে ছিলেন চিত্রনায়ক নিরব হোসেন।

    আওয়ামী লীগের হয়ে নির্বাচনী মাঠে তারকা হিসেবে নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন অপু বিশ্বাস। সেই অপুই এবার বিএনপির অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নতুন আলোচনার জন্ম দিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে ব্যাপক চর্চা হচ্ছে।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!