    দেশে মাথাপিছু আয় বেড়ে ২৫৯৩ ডলার

    দেশে মাথাপিছু আয় ৪২ ডলার বেড়ে ২ হাজার ৫৯৩ ডলারে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

    বিশ্বব্যাংকের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে এশিয়ার ২০টি গরিব দেশের তালিকায় মাথাপিছু আয়ে শীর্ষে আছে জর্ডান। দেশটির মাথাপিছু আয় ৪ হাজার ৬১৮ মার্কিন ডলার।

    অন্যদিকে ২ হাজার ৫৯৩ ডলার মাথাপিছু আয় নিয়ে এশিয়ার ২০টি দরিদ্র দেশের তালিকায় ১২তম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। যদিও বিগত সময়ে ভুয়া তথ্যের মাধ্যমে আওয়ামী সরকার মাথাপিছু আয় প্রায় ৩ হাজার ডলার দেখায়।

    আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাটির হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে প্রতিবেশী ভারতের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের চেয়ে মাত্র ১শ’ ডলার বেশি। এছাড়া শ্রীলঙ্কার মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় ২ হাজার ডলার বেশি।

    অন্যদিকে তালিকায় অষ্টম স্থানে থাকা পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় দেড় হাজার ডলার কম। এছাড়া বর্তমানে এশিয়ায় সবচেয়ে কম মাথাপিছু আয়ের দেশ আফগানিস্তান, মাত্র ৪১৩ ডলার।

