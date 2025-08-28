Close Menu
    আমেরিকার ভিসা প্রত্যাশীদের জন্য ঢাকাস্থ দূতাবাসের বার্তা

    ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ভিসা আবেদন ও সাক্ষাৎকারে মিথ্যা তথ্য প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

    দূতাবাস জানিয়েছে, এ ধরনের ক্ষেত্রে ভিসা প্রত্যাখ্যানের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে আজীবনের জন্য স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে।

    বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) মার্কিন দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক পোস্টে ভিসাপ্রার্থীদের উদ্দেশে এ সতর্কতা জারি করা হয়।

    পোস্টে বলা হয়, আপনার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধমূলক দণ্ড থাকলে, তা আজীবনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি তুলনামূলকভাবে ছোটখাটো অপরাধও ভিসা প্রত্যাখ্যানের কারণ হতে পারে।

    এছাড়া কনস্যুলার অফিসাররা ভিসাপ্রার্থীর অপরাধ সংক্রান্ত রেকর্ড, আগের লঙ্ঘন বা গ্রেপ্তারের তথ্য সহজেই জানতে পারেন বলেও উল্লেখ করা হয়। তাই আবেদনকারীদের প্রতি আবেদন ও সাক্ষাৎকারে সত্য তথ্য প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে।

    এর আগে গত ১০ জুলাই এক ফেসবুক পোস্টে মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছিল, ভিসা আবেদনকারীদের ডিএস-১৬০ ফরমে গত পাঁচ বছরে ব্যবহৃত সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহারকারী নাম বা হ্যান্ডল উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক।

    সে সময় দূতাবাস আবেদনকারীদের সতর্ক করে জানায়, আবেদনপত্রে দেয়া সব তথ্য সঠিক ও সত্য বলে নিশ্চিত হয়ে তবেই তা জমা দিতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য গোপন করলে শুধু ভিসা প্রত্যাখ্যানই নয়, ভবিষ্যতে ভিসা পাওয়ার অযোগ্যতাও তৈরি হতে পারে।

