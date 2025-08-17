Close Menu
    বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ

    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    টেলিফোনের মাধ্যমে নির্দেশ দিয়ে বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গত শুক্রবার (১৫ আগস্ট) এই নির্দেশ দেয়া হয়।

    তবে, এক্ষেত্রে সব মিশনকে সরাসরি নির্দেশ না দিয়ে কয়েকজনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের বলা হয়েছে অন্য মিশনপ্রধানদের জানিয়ে দেয়ার জন্য।

    এ বিষয়ে বিদেশে পদায়নরত একজন কূটনীতিক জানায়, শুক্রবার অন্য একটি দেশের মিশনপ্রধান বিষয়টি আমাদের জানানোর পর আমরা ছবি সরিয়ে ফেলেছি।

    টেলিফোনে নির্দেশের বিষয়ে জানতে চাইলে আরেকজন কর্মকর্তা বলেন, সব নির্দেশ লিখিতভাবে দেয়া যায় না। এজন্য ছবি নামানোর নির্দেশনা মৌখিকভাবে দেয়া হয়েছে।

    আরেকজন কর্মকর্তা জানায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রদর্শনের জন্য সংবিধানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু ওই ছবিও মৌখিক নির্দেশের মাধ্যমে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এজন্য লিখিত কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি।

    পৃথিবীর সব দেশে রেওয়াজ আছে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানের ছবি সরকারি অফিস বা তাদের মিশনগুলোতে প্রদর্শনের। বাংলাদেশে এর ব্যত্যয় কেন হচ্ছে জানতে চাইলে আরেকজন কূটনীতিক জানান, ‘এটি সরকারের সিদ্ধান্ত।’

