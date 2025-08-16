‘রক্তবীজ ২’ -এর টিজার প্রকাশ, নতুন চমক!

অ্যাকশন-থ্রিলার ঘরানার টালিউড সিনেমা ‘রক্তবীজ’-এর সিক্যুয়েল ‘রক্তবীজ ২’ আসছে। এ বছর দুর্গাপূজায় মুক্তি পাবে এই সিনেমাটি। তবে সিনেমাটির মুক্তির আগেই সিনেমাটির পোস্টার ও ঝলক প্রকাশ্যে এসেছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) শিবপ্রসাদ মুখার্জি-নন্দিতা রায় পরিচালিত এই সিনেমাটির মিলেছে নতুন চমক। যা নিয়ে দর্শকের আগ্রহ বেশ।
টিজারের শুরুতেই দেখা গেছে দুই বর্ষীয়ান অভিনেতা সীমা বিশ্বাস ও ভিক্টর ব্যানার্জিকে। আগের মতোই অভিনয়ে মুগ্ধ করেছেন আবির চ্যাটার্জি ও মিমি চক্রবর্তী। এছাড়া কৌশানী মুখার্জিও, নুসরাত জাহান ও অঙ্কুশ হাজরাও নজর কেড়েছেন। প্রায় দুই মিনিটের এই ঝলকে ইঙ্গিত মিলেছে বাংলাদেশ-ভারতের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ছাপ; যা আগের কিস্তিতে ছিলো না।
২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া প্রথম কিস্তি ‘রক্তবীজ’ সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে তৈরি হয়েছিল। সেই ছবির মূল অভিনয়শিল্পী ভিক্টর, আবির ও মিমি থাকছেন এবারও। তবে নতুন চমক হিসেবে যোগ হয়েছেন অঙ্কুশ হাজরা ও কৌশানী মুখার্জি।
জানা গেছে, ‘রক্তবীজ ২’ মুক্তি পাবে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর, দুর্গাপূজার মধ্যে।