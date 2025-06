ফিনল্যান্ডে ভর্তির দরকারি তথ্য

হিমেল আহমেদ »

ইউরোপের সর্বউত্তরের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে ফিনল্যান্ড উল্লেখযোগ্য। পরিচ্ছন্নতা ও পরিকল্পিত নাগরিক জীবনের জন্য দেশটি বিশ্বজুড়ে পরিচিত। ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক ও উন্নতমানের, যা বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় অগ্রগামী।

এখানে শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পুরোপুরি প্রদান করা হয়। দেশটির প্রাথমিক শিক্ষায় ৬ বছর এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় ৩ বছর অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক এবং তা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে প্রদান করা হয়।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও ফিনল্যান্ড বেশ এগিয়ে, যার কারণে এটি উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশীদের জন্য এক আদর্শ গন্তব্যে পরিণত হয়েছে।

ফিনল্যান্ডে অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা হয়। ফিনিশ ডিগ্রির আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা থাকায় প্রতিবছর এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে আসেন।

দেশটিতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো টিউশন ফি ছিল না, তবে পরবর্তীতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য টিউশন ফি চালু করা হয়েছে।

ফিনল্যান্ডের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা অনুযারী তাদের রাষ্ট্রভাষার মাধ্যমে শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দেশটির রাষ্ট্রভাষা দুটি-১. ফিনিশ ভাষা এবং ২. সুইডিশ ভাষা। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী ফিনিশ ভাষায় শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ফলে আপনি স্নাতক স্তরে পড়াশোনার জন্য ফিনল্যান্ডে যেতে চাইলে আপনাকে ফিনিশ বা সুইডিশ ভাষার ওপর ভালো দক্ষতা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি একজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হিসেবে অবশ্যই প্রাথমিক ভাষাদক্ষতা হিসেবে ইংরেজি জানতে হবে। অন্যথায় আপনি সমস্যায় পড়বেন।

ফিনল্যান্ডে উচ্চশিক্ষায় আবেদনের পূর্বশর্ত

ব্যাচেলর প্রোগ্রামের জন্য উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, হাইস্কুল ডিপ্লোমা বা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।

মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

প্রাসঙ্গিক অ্যাকাডেমিক বিষয়ে সম্পন্ন ক্রেডিট পয়েন্ট ইসিটিএসের (ইউরোপিয়ান ক্রেডিট ট্রান্সফার অ্যান্ড অ্যাকুমুলেশন সিস্টেম) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় জিম্যাট বা জিআরই স্কোর চাইতে পারে।

ইউএএস (ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাস্টার্সের জন্য আলাদাভাবে দরকার হবে দুই বছরের প্রাসঙ্গিক কাজের অভিজ্ঞতা।

ডক্টরাল প্রোগ্রামের জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রির পাশাপাশি গবেষণা প্রস্তাব বা প্রকাশনা থাকতে হবে।

কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির আগে প্রবেশিকা পরীক্ষা, এসএটি পরীক্ষা বা অনলাইন ইন্টারভিউ নেওয়া হতে পারে।

ফিনল্যান্ডে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও আবেদনপ্রক্রিয়া

ভর্তির মৌসুম :

ফিনল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বছরে সাধারণত দুটি প্রধান সেমিস্টারে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি নিয়ে থাকে:

১. Autumn Semester (অটাম সেমিস্টার)

ক্লাস শুরু হয় আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে।

এটাই সবচেয়ে বড় ভর্তি সিজন, এবং অধিকাংশ প্রোগ্রাম এই সেমিস্টারে অফার করা হয়।

২. Spring Semester (স্প্রিং সেমিস্টার);

ক্লাস শুরু হয় জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে।

এই সেমিস্টারে তুলনামূলকভাবে কম প্রোগ্রাম অফার করা হয়ে থাকে।

ভর্তির সময়সীমা:

প্রথমে আবেদন খোলার দিন থেকে শুরু করে আবেদনের শেষ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমা সাধারণত ৫ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত হতে পারে। তবে এটি নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রোগ্রামের ওপর।

আবেদনের উপায়:

বিদেশি শিক্ষার্থীরা প্রধানত তিনটি মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। যেমন:

১. ইউএএসের (University of Applied Sciences) নিজ নিজ সরকারি ওয়েবসাইট।

২. অ্যাকাডেমিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর (research universities) নিজস্ব ওয়েবসাইট।

৩. Studyinfo.fi–ফিনল্যান্ড সরকারের অফিশিয়াল শিক্ষাবিষয়ক পোর্টাল, যেখানে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একযোগে আবেদন করা যায়। এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং কেন্দ্রীভূত প্ল্যাটফর্ম।

ফিনল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের দুটি প্রধান পদ্ধতি

১. Joint Application (যৌথ আবেদনপদ্ধতি)

এটি একটি কেন্দ্রীয় আবেদন ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একসঙ্গে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রোগ্রামে আবেদন করা যায়, একটি মাত্র আবেদনফর্মে।

আবেদনকারী একবারে সর্বোচ্চ ছয়টি প্রোগ্রামে পছন্দক্রম অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন।

এই আবেদন সাধারণত Studyinfo.fi ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন জমা দিতে হয় এবং প্রতিটি প্রোগ্রামের জন্য আলাদাভাবে আবেদন করার প্রয়োজন হয় না।

২. Separate Application (স্বতন্ত্র আবেদনপদ্ধতি)

কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি আবেদন গ্রহণ করে।

এই পদ্ধতিতে প্রতিটি প্রোগ্রামের জন্য আলাদাভাবে আবেদন করতে হয়।

আবেদনপত্র, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট এবং সময়সীমা প্রোগ্রামভেদে ভিন্ন হতে পারে।

ভর্তিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা আবেদনপত্র।

অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও ডিপ্লোমার প্রত্যায়িত কপি।

ইংরেজি ভাষাদক্ষতার প্রমাণ (আইইএলটিএস বা টোয়েফল)।

পাসপোর্টের কপি।

ইউএএসে (ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স) আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

কর্মসংস্থানের প্রমাণপত্র।

প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার আবেদন।

মাস্টার্স বা ডক্টরাল প্রোগ্রামের জন্য সিভি।

মোটিভেশন লেটার বা পার্সোনাল স্টেটমেন্ট।

রেফারেন্স লেটার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

প্রকাশনা (ডক্টরেটের ক্ষেত্রে)।

ইংরেজি ভাষাদক্ষতা সনদ ও পাসপোর্ট ছাড়া বাকি সব নথি যদি বাংলায় হয়, তাহলে সেগুলোর অফিশিয়াল অনূদিত সংস্করণ সংযুক্ত করতে হবে।

ফিনল্যান্ডের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

১. আলটো ইউনিভার্সিটি (Aalto University);

(ডিজাইন, বিজনেস ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য বিখ্যাত)

২. হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয় (University of Helsinki);

(গবেষণাভিত্তিক উচ্চশিক্ষা ও লাইফ সায়েন্সে বিশ্বখ্যাত)

৩. অউলু বিশ্ববিদ্যালয় (University of Oulu);

(তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও টেলিকমিউনিকেশনে বিখ্যাত)

৪. তুর্কু বিশ্ববিদ্যালয় (University of Turku);

(শিক্ষা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পর্যটনে বিশেষভাবে উন্নত)

৫. ল্যাপেনরান্তা ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (LUT University);

(নবায়নযোগ্য শক্তি ও টেকনোলজি বিশেষজ্ঞ গড়ার প্রতিষ্ঠান)

৬. ট্যাম্পেরে ইউনিভার্সিটি (Tampere University);

(মিডিয়া, স্বয়ংচালিত প্রযুক্তি ও সফটওয়্যারে অগ্রণী)

৭. জিভাস্কিলা বিশ্ববিদ্যালয় (University of Jyväskylä);

(শিক্ষাবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে)

৮. ইস্টার্ন ফিনল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় (University of Eastern Finland);

(ফরেস্ট্রি ও পরিবেশ বিজ্ঞানে খ্যাত)

৯. অ্যাবো অ্যাকাডেমি ইউনিভার্সিটি (Åbo Akademi University);

(সোশ্যাল সায়েন্স, কেমিস্ট্রি ও টেকনোলজি)

১০. ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় (University of Vaasa);

(ব্যবসা, অর্থনীতি ও টেকনোলজি ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ)

ফিনল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার চাহিদাসম্পন্ন বিষয়সমূহ

১. কম্পিউটার সায়েন্স ও আইটি (Computer Science & IT);

২. ব্যবসায় প্রশাসন (Business Administration);

৩. টেকসই বন ব্যবস্থাপনা ও কাঠ প্রযুক্তি (Sustainable Forestry & Wood Technology);

৪. নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকৌশল (Renewable Energy Engineering);

৫. শিশু প্রারম্ভিক শিক্ষা ও যত্ন (Early Childhood Education and Care);

৬. পর্যটন ও আতিথেয়তা ব্যবস্থাপনা (Tourism and Hospitality Management);

৭. ডিজাইন ও মিডিয়া (Design and Media)।