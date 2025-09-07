Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    বিনোদন

    প্রয়াত শিল্পীদের স্মরণ করল শিল্পী সমিতি

    বিনোদন 2 Mins Read
    শিল্পী সমিতি
    বার্তাবাংলা প্রতিবেদক »
    শিল্পী সমিতি

    জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘স্মৃতির আয়নায় কিংবদন্তির দৃশ্য’র ব্যানারে ঢাকাই সিনেমার প্রয়াত শিল্পীদের স্মরণে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির স্মরণসভা। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) এফডিসিতে আয়োজন করা হয় এই স্মরণসভার।

    প্রয়াতদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় সেখানে হাজির হয়েছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের নতুন-পুরাতন শিল্পীদের অনেকে। অনেক দিন পর তারকাদের পদচারনায় মুখরিত হয় এফডিসি। এই আয়োজনে অংশ নিয়েছিলেন অনেক তারকা শিল্পী।

    আয়োজনে অংশ নিয়ে অসংখ্য জনপ্রিয় সিনেমার অভিনেতা আহমেদ শরীফ বলেন, প্রশংসিত এক উদ্যোগ নিয়েছে শিল্পী সমিতি। আমরা শিল্পীরা এফডিসিতে আসতে চাই। কিন্তু এর আগে এমন আয়োজন হয়নি। এবারই প্রথম প্রয়াত শিল্পীদের পরিবার নিয়ে এই আয়োজন করা হয়৷ বর্তমান শিল্পী সমিতিকে ধন্যবাদ।

    একই কথা বলেন কিংবদন্তি অভিনেতা সোহেল রানা। তিনি বলেন, অনেক দিন পর শিল্পী সমিতির আয়োজনে অংশ নিয়ে ভালো লেগেছে। অনেক সহকর্মীর সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা হয়েছে। ভালো একটা সময় কেটেছে।

    প্রয়াত অভিনেত্রীর সুষমার ছেলে বলেন, শিল্পী সমিতিকে ধন্যবাদ এত সুন্দর আয়োজন করার জন্য। যেখানে মৃত্যুর একদিন পর মানুষ ভুলে যায় সেখানে শিল্পী সমিতি দারুণ এক উদ্যোগ নিয়েছে।

    তিনবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রয়াত নৃত্য পরিচালক মাসুম বাবুলের ছেলে বলেন, আমার বাবা নেই কিন্তু তাকে স্মরণ করেছে শিল্পী সমিতি। অনেক ধন্যবাদ সমিতিকে৷ চলচ্চিত্রের সোনালি সময় নেই কিন্তু সবাই চেষ্টা করছে ফিরিয়ে আনতে। বাবা পরিবারের চেয়ে সিনেমা বেশি ভালোবাসতো। নিজের কথা চিন্তা না করে সমিতিতে আসতো। সমিতি তাকে আজ স্মরণ করার জন্য ধন্যবাদ।

    আয়োজন প্রসঙ্গে শিল্পী সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্য রুমানা ইসলাম মুক্তি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের প্রয়াত শিল্পীদের পরিবার এবং গুণী শিল্পীরা সাড়া দিয়ে আয়োজনে অংশ নিয়েছে। প্রত্যাশার চেয়ে আমরা বেশি সাড়া পেয়েছি। অনেক সিনিয়র শিল্পী এদিন হাজির হয়েছেন। প্রয়াত অনেক শিল্পীর পরিবার উপস্থিত ছিল।

    এছাড়া চলচ্চিত্রের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সবাই আয়োজনে খুশি, এতেই আমাদের স্বার্থকতা।

    চিত্রনায়ক সনি রহমান বলেন, আমরা চেষ্টা করেছি সুন্দর একটি আয়োজন উপহার দেওয়ার৷ সবার সহযোগিতায় সুন্দর একটি অনুষ্ঠান উপহার দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

    ‘স্মৃতির আয়নায় কিংবদন্তির দৃশ্য’র ব্যানারে এই উদ্যোগের নেপথ্যে ছিলেন শিল্পী সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি মাসুম পারভেজ রুবেল, সহ-সাধারণ সম্পাদক আরমান, দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক জ্যোকি আলমগীর, কোষাধ্যক্ষ কমল পাটেকর, কার্যনির্বাহী সদস্য চুন্নু, রুমানা ইসলাম মুক্তি, সনি রহমান ও অভিনেতা শিবা শানু।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!