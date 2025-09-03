Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    বিনোদন

    দীপা চরিত্রে দর্শককে চমক দিতে আসছেন মৌরী

    বিনোদন 2 Mins Read
    মৌরী
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    মৌরী

    দিনাজপুরের মেয়ে মৌরী মাহদী ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি আলাদা টান অনুভব করতেন। শৈশবে কথায় কথায় কেঁদে ফেলা কিংবা নাটকীয় ভঙ্গিতে কথা বলার অভ্যাসই যেন ছিল তার অভিনয়ের প্রস্তুতি। তিনি বলেন, ‘আম্মুই সবসময় বলতেন, ‘তোর তো নাটক-সিনেমায় থাকা উচিত। সেই কথাই আমার একমাত্র অনুপ্রেরণা।’

    ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.এম সম্পন্ন করা মৌরী প্রথম আলোচনায় আসেন ২০১৯ সালের মিসেস ইউনিভার্স বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, যেখানে তিনি সেরা ৬-এর মধ্যে জায়গা করে নেন। এরপর ধীরে ধীরে ফটোশুট, টিভিসি ও ওভিসির মাধ্যমে গড়ে তোলেন নিজেকে।

    ২০২২ সালে মুক্তি পায় তার প্রথম চলচ্চিত্র ‘বীরাঙ্গনা ৭১’। এবার তিনি আসছেন নতুন সিনেমা ‘বিশ্বাস করেন ভাই’–এ, যা পরিচালনা করেছেন রাইসুল ইসলাম অনিক। এখানে মৌরী অভিনয় করেছেন ‘দীপা’ চরিত্রে। কালো টাকা সাদা করার চক্রের গল্পে দীপা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় হাজির হবেন। সহশিল্পী হিসেবে তার সঙ্গে থাকছেন উজ্জল কবির হিমু। এছাড়াও সিনেমাটিতে আরো অভিনয় করেছেন, রফিকুল কাদের রুবেল, সায়রা আহমেদ, যোজন মাহমুদ প্রমুখ।

    এ সিনেমায় কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে মৌরী বলেন, ‘‘বিশ্বাস করেন ভাই’ সিনেমাতে দর্শকরা আমাকে ভিন্নভাবে দেখবেন। আমি চাই তাদের মনে জায়গা করে নেওয়ার মতো প্রতিক্রিয়া।’ ভবিষ্যতে ভিন্নধর্মী ও চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে অভিনয় করাই তার লক্ষ্য।

    নতুন সিনেমার গল্প প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘গল্পটা মূলত সমাজে কালো টাকা সাদা করার চক্রকে ঘিরে। এটি কোনো রোমান্টিক ঘরানার সিনেমা নয়। তাই এখানে নায়ক বা নায়িকা বলে আলাদা করে কাউকে সম্বোধনের সুযোগ আসে না। সিনেমার কাহিনিতে বিশেষ কিছু ভাইটাল চরিত্র আছে, তার মধ্যে একটি হলো দীপা, যেটি আমি করেছি। প্রত্যেক চরিত্রের আলাদা আলাদা গুরুত্ব আছে। দর্শক একটি সিরিয়াস এবং বাস্তবধর্মী গল্প দেখতে পাবেন।’

    বর্তমানে মৌরী মাহদীর কাজ করার কথা চলছে সরকার রওনক রিপনের নতুন ফিচার ফিল্ম ‘দেউরি’–তে। নিজের পথচলা প্রসঙ্গে তিনি মনে করেন, মিডিয়াতে টিকে থাকতে হলে প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!