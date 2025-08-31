Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    বিবিধ

    বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার সাথে ৩ দলের বৈঠক

    বিবিধ 1 Min Read
    প্রধান উপদেষ্টা
    বার্তাবাংলা প্রতিবেদক »
    প্রধান উপদেষ্টা

    দেশের আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সাথে আজ বৈঠকে বসবেন বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি। রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে আলাদাভাবে এসব বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

    শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

    তিনি বলেন, রোববার কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সাথে প্রধান উপদেষ্টা বসবেন। ৩টার সময় বিএনপির সাথে। বর্তমান পরিস্থিতি এবং ইলেকশন নিয়ে আলাপ আলোচনা হবে। সাড়ে ৪টায় জামায়াত এবং সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপির সাথে বৈঠক।

    জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহেরের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল যমুনায় যাবে।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!