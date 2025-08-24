বৃষ্টির পূর্ণ উপভোগ করুন মুন্নারের এই জায়গাগুলোতে

বর্ষা ঋতু শীতল বাতাস, সবুজের সমারোহ এবং মনোরম বৃষ্টিপাত নিয়ে আসে। এইসময় প্রকৃতি তার পূর্ণ মহিমায় মেতে ওঠে এবং ভ্রমণের মজা দ্বিগুণ হয়ে যায় । যদি আপনি বর্ষাকালে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তাহলে মুন্নার আপনার জন্য উপযুক্ত।
ভারতের কেরালার এই সুন্দর পাহাড়ি এলাকায় বর্ষা এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা । চা বাগানে ঘেরা এই জায়গাটি বৃষ্টিতে আরও সুন্দর দেখায় । জেনে নেওয়া যাক কেন মুন্নার বর্ষাকালে ভ্রমণের জন্য সেরা জায়গা এবং আপনি কীভাবে এখানে আপনার ভ্রমণকে আনন্দময় করে তুলতে পারেন ।
মুন্নারের বর্ষার সময় কেমন হয় ?
মুন্নার পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় অবস্থিত । এখানকার আবহাওয়া সারাবছর মনোরম থাকে । কিন্তু বর্ষাকালে, এখানকার সবুজ এবং জলপ্রপাত আরও সুন্দর হয়ে ওঠে । জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মুন্নরে বর্ষা উপভোগ করা যায় । যখন বৃষ্টির ফোঁটা চা পাতায় পড়ে, তখন একটি মনোমুগ্ধকর সুবাস ছড়িয়ে পড়ে । অতএব এই ঋতুতে মুন্নারের সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে এমন খুব কম জায়গাই আছে ।
বর্ষাকালে মুন্নারে ভ্রমণের জন্য সেরা স্থান:
এরাভিকুলাম জাতীয় উদ্যান:
এই জাতীয় উদ্যানটি নীলকুরিঞ্জি ফুলের জন্য বিখ্যাত, যা 12 বছরে একবার ফোটে । বর্ষাকালে এখানকার উপত্যকাগুলি সবুজ হয়ে ওঠে এবং ট্রেকিংয়ের মজা দ্বিগুণ হয়ে যায় ।
মাট্টুপেট্টি বাঁধ:
বর্ষাকালে মাট্টুপেট্টি বাঁধের দৃশ্য খুবই সুন্দর । এখানে আপনি নৌকা ভ্রমণ উপভোগ করতে পারেন এবং চারপাশের সবুজ পাহাড়ের প্রশংসা করতে পারেন ।
টপ স্টেশন:
মুন্নার থেকে প্রায় 32 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত টপ স্টেশন থেকে আপনি মেঘ ছুঁয়ে দেখার দৃশ্য দেখতে পাবেন । বর্ষাকালে এখানকার দৃশ্য স্বর্গের মতো দেখায় ।
চা বাগান:
মুন্নারের পরিচয় হল এর বিশাল চা বাগান । বর্ষাকালে এর সবুজায়ন আরও সুন্দর হয়ে ওঠে । আপনি যদি চা প্রেমী হন, তাহলে আপনি টাটা টি মিউজিয়ামও দেখতে পারেন, যেখানে আপনি চা তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাবেন ।
আত্তুকাল জলপ্রপাত:
বর্ষাকালে পূর্ণ শক্তিতে আত্তুকাল জলপ্রপাত । এখানকার শান্ত পরিবেশ এবং জলপ্রপাতের শব্দ মনকে প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেয় ।
বর্ষাকালে মুন্নার ভ্রমণের জন্য টিপস:
- বৃষ্টির কারণে পথ পিচ্ছিল হতে পারে, তাই ভালোভাবে ধরার মতো জুতো পড়ুন ।
- রেইনকোট বা ছাতা সঙ্গে রাখুন ।
- বর্ষাকালে পোকামাকড় বেশি থাকে, তাই মশা তাড়ানোর যন্ত্র সঙ্গে রাখুন ।
- ক্যামেরা সঙ্গে রাখুন, কারণ মুন্নারে বর্ষার ছবি তোলা চমৎকার ।