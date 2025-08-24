Close Menu
    বৃষ্টির পূর্ণ উপভোগ করুন মুন্নারের এই জায়গাগুলোতে

    বিবিধ Updated:2 Mins Read
    মুন্নার
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    মুন্নার

    বর্ষা ঋতু শীতল বাতাস, সবুজের সমারোহ এবং মনোরম বৃষ্টিপাত নিয়ে আসে। এইসময় প্রকৃতি তার পূর্ণ মহিমায় মেতে ওঠে এবং ভ্রমণের মজা দ্বিগুণ হয়ে যায় । যদি আপনি বর্ষাকালে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তাহলে মুন্নার আপনার জন্য উপযুক্ত।

    ভারতের কেরালার এই সুন্দর পাহাড়ি এলাকায় বর্ষা এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা । চা বাগানে ঘেরা এই জায়গাটি বৃষ্টিতে আরও সুন্দর দেখায় । জেনে নেওয়া যাক কেন মুন্নার বর্ষাকালে ভ্রমণের জন্য সেরা জায়গা এবং আপনি কীভাবে এখানে আপনার ভ্রমণকে আনন্দময় করে তুলতে পারেন ।

    বিষয়সূচি

    মুন্নারের বর্ষার সময় কেমন হয় ?

    মুন্নার পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় অবস্থিত । এখানকার আবহাওয়া সারাবছর মনোরম থাকে । কিন্তু বর্ষাকালে, এখানকার সবুজ এবং জলপ্রপাত আরও সুন্দর হয়ে ওঠে । জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মুন্নরে বর্ষা উপভোগ করা যায় । যখন বৃষ্টির ফোঁটা চা পাতায় পড়ে, তখন একটি মনোমুগ্ধকর সুবাস ছড়িয়ে পড়ে । অতএব এই ঋতুতে মুন্নারের সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে এমন খুব কম জায়গাই আছে ।

    বর্ষাকালে মুন্নারে ভ্রমণের জন্য সেরা স্থান:

    এরাভিকুলাম জাতীয় উদ্যান:

    এই জাতীয় উদ্যানটি নীলকুরিঞ্জি ফুলের জন্য বিখ্যাত, যা 12 বছরে একবার ফোটে । বর্ষাকালে এখানকার উপত্যকাগুলি সবুজ হয়ে ওঠে এবং ট্রেকিংয়ের মজা দ্বিগুণ হয়ে যায় ।

    মাট্টুপেট্টি বাঁধ:

    বর্ষাকালে মাট্টুপেট্টি বাঁধের দৃশ্য খুবই সুন্দর । এখানে আপনি নৌকা ভ্রমণ উপভোগ করতে পারেন এবং চারপাশের সবুজ পাহাড়ের প্রশংসা করতে পারেন ।

    টপ স্টেশন:

    মুন্নার থেকে প্রায় 32 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত টপ স্টেশন থেকে আপনি মেঘ ছুঁয়ে দেখার দৃশ্য দেখতে পাবেন । বর্ষাকালে এখানকার দৃশ্য স্বর্গের মতো দেখায় ।

    চা বাগান:

    মুন্নারের পরিচয় হল এর বিশাল চা বাগান । বর্ষাকালে এর সবুজায়ন আরও সুন্দর হয়ে ওঠে । আপনি যদি চা প্রেমী হন, তাহলে আপনি টাটা টি মিউজিয়ামও দেখতে পারেন, যেখানে আপনি চা তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাবেন ।

    আত্তুকাল জলপ্রপাত:

    বর্ষাকালে পূর্ণ শক্তিতে আত্তুকাল জলপ্রপাত । এখানকার শান্ত পরিবেশ এবং জলপ্রপাতের শব্দ মনকে প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেয় ।

    বর্ষাকালে মুন্নার ভ্রমণের জন্য টিপস:

    • বৃষ্টির কারণে পথ পিচ্ছিল হতে পারে, তাই ভালোভাবে ধরার মতো জুতো পড়ুন ।
    • রেইনকোট বা ছাতা সঙ্গে রাখুন ।
    • বর্ষাকালে পোকামাকড় বেশি থাকে, তাই মশা তাড়ানোর যন্ত্র সঙ্গে রাখুন ।
    • ক্যামেরা সঙ্গে রাখুন, কারণ মুন্নারে বর্ষার ছবি তোলা চমৎকার ।
