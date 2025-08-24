গোল্ডেন ভিসা নিয়ে সুখবর দিলো ওমান

গোল্ডেন ভিসা কর্মসূচি চালু করতে যাচ্ছে ওমান সরকার। সৌদি আরব ও আরব আমিরাতের মতো বিনিয়োগকারীদের জন্য এই ভিসা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি। সেই সাথে ওমানকে বৈশ্বিক বিনিয়োগকেন্দ্র হিসেবে শক্তিশালী করা এবং বাণিজ্যে ডিজিটাল রূপান্তর দ্রুততর করার লক্ষ্যে নতুন এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
ওমানের বাণিজ্য, শিল্প ও বিনিয়োগ প্রসার মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গোল্ডেন ভিসার পাশাপাশি ‘আল মাজিদা কোম্পানিজ’ উদ্যোগ চালু করা হবে দেশটিতে, যা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ওমানি কোম্পানিগুলোকে সহায়তা করবে। একইসঙ্গে ‘ওমান বিজনেস’ প্ল্যাটফর্মে নতুন সেবা চালু হবে, যার মাধ্যমে ব্যবসায়িক নিবন্ধন ইলেকট্রনিকভাবে স্থানান্তর করা যাবে। খবর গালফ নিউজ।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী ৩১ আগস্ট সালালাহতে অনুষ্ঠিতব্য এক অনুষ্ঠানে গোল্ডেন ভিসা চালুর এই ঘোষণা দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে সুলতান কাবুস বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মান ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, ওমান এনার্জি অ্যাসোসিয়েশন এবং এবিনা’র সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হবে, যা দেশটির নির্মাণশিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করবে।
ওমানের বাণিজ্য, শিল্প ও বিনিয়োগ প্রসার মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের মহাপরিচালক মুবারক বিন মোহাম্মদ আল দৌহানি জানান, বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির সুযোগ দিতে এবং ওমানি কোম্পানিগুলোকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সম্প্রসারণে প্রণোদনা দিতেই মূলত গোল্ডেন ভিসা চালু ও সংশ্লিষ্ট সংস্কারগুলো আনা হচ্ছে।
আল দৌহানি বলেন, এসব উদ্যোগ ওমানের টেকসই ব্যবসা পরিবেশ গঠনের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এটি একদিকে যেমন নিয়মকানুন সহজ করছে, অন্যদিকে স্থানীয় কোম্পানির জন্য সহায়তা নিশ্চিত করছে। একই সঙ্গে সরকারি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নির্মাণ খাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতের সহযোগিতায় স্থানীয় প্রতিভা ও উদ্ভাবন বিকাশের উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।
উপসাগরীয় প্রতিবেশী সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবের দীর্ঘমেয়াদি আবাসিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করার উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গোল্ডেন ভিসার এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ওমান সরকার।